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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

تساوی قائم مقامی با کارپف در دور چهارم

تساوی قائم مقامی با کارپف در دور چهارم

در دور چهارم از رویارویی دو جانبه استاد بزرگ احسان قائم مقامی و آناتولی کارپف نماینده کشورمان با 32 حرکت با شطرنجباز روس مساوی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فدراسیون شطرنج کشورمان رویارویی دو جانبه ای را بین احسان قائم مقامی اولین استاد بزرگ تاریخ شطرنج ایران و قهرمان کشور با آناتولی کارپوف قهرمان نامدار اسبق جهان از روسیه در طی 7 روز و 20 بازی در سه بخش فکری ، برق آسا و سریع برگزار می کند که در دور چهارم این مسابقات استاد بزرگ کشورمان احسان قائم مقامی با 32 حرکت با قهرمان اسبق جهان مساوی کرد.

این مسابقه ازتاریخ 8 لغایت 15 بهمن در تالار گفتگو برگزار می شود. بخش دوم این رقابتها (مسابقات سریع در چهار دور) امروز بعد ازظهر برگزار می شود.

کد مطلب 826634

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