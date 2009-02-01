خودباوری مهمترین اصل پیروزی و موفقیت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، صادق محصولی شب گذشته در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه سی سال دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: اگر روزی دشمن فکر می کرد با انجام کودتاها و ترورها و به شهادت رساندن مسئولان و مردم می تواند جلوی پیشرفت انقلاب را بگیرد، بداند امروز بعد از گذشت سی سال شاهد آن هستیم که کشور مقاوم تر و مقدترتر از گذشته شده است.

وزیر کشور اظهار داشت: این انقلاب فقط برای ایران و مسلمانان نبوده بلکه انقلابی که به تاسی از آیات قرآن حاصل شده، برای تمام بشریت و جهان بوده و راهگشای همه آنان است.

محصولی به صدور انقلاب توسط امام خمینی(ره) به کشورهای جهان اشاره کرد و ادامه داد: در هر کشوری که می روید همه دنبال امام هستند، و حزب الله لبنان و حماس توانستند با تاسی از راه امام خمینی (ره) و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب مقابل دشمن پیروز شوند.

وی افزود: با پیروزی انقلاب خودباوری هم در کشور نهادینه شد و به برکت این ارزش ها خودباوری در پیروزی انقلاب و پیروزی در جنگ تحمیلی جلوه گر شد.