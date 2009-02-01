چاوز خواستار استرداد یک تروریست از سوی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست تا لوئیس پوسادا کاریلس را که متهم به بمب گذاری در یک هواپیمای کوبا در سال 1976 می باشد، تحویل دهد.

چاوز در یک نطق تلویزیونی خطاب به باراک اوباما گفت: "کاریلس پوسادا تروریست را به ما تحویل بده".

وی افزود: ما چهار سال است که منتظر اخراج بزرگترین تروریست در تاریخ بشریت هستیم.

کاریلس متهم است که با بمبگذاری در خطوط هوائی کوبا در سال 1976 که در آن 73 نفر کشته شدند ارتباط مستقیم داشته است .

تروریست یاد شده همچنین به جرم تلاش برای قتل فیدل کاسترو رهبر کوبا در طول نشست رؤسای کشورهای آمریکای لاتین در سال 2000 در پاناما به 8 سال زندان محکوم شده بود که در سال 2004 به دنبال عذرخواهی به دستور رئیس جمهور پاناما مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد و پس از آن در دوره ریاست جمهوری جرج بوش وارد آمریکا شد و هم اکنون در این کشور زندگی می کند.

کاریلس همچنین از سوی ونزوئلا نیز تحت تعقیب است ضمن اینکه کوبا نیز از آمریکا درخواست کرده تا این متهم را به دلیل بمبگذاری در سال 1997 در هتلی در هاوانا که بر اثر آن یک توریست ایتالیائی کشته شد، به این کشور مسترد کند.