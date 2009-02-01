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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

حیدرپور به مهر خبر داد:

هیئت رئیسه مجلس سئوال در مورد مدرک رحیمی را غیر قانونی دانست

هیئت رئیسه مجلس سئوال در مورد مدرک رحیمی را غیر قانونی دانست

نماینده شهرضا با اشاره به سئوال خود از وزیر علوم درباره مدرک تحصیلی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور گفت: بعد از اینکه رحیمی اعلام کرده بود سئوال من از وزیر علوم غیر قانونی است، هیئت رئیسه مجلس نیز نظر رحیمی را تائید کرده است.

عوض حیدرپور که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: سئوال من بعد از بررسی در کمیسیون آموزش و تحقیقات به صحن علنی ارجاع شد و در کمیسیون من از پاسخ های وزیر قانع نشدم بنابراین مقرر شده بود در صحن علنی به این سئوال پاسخ داده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: رحیمی بر اساس احکام حقوقی مدرک خود را دکترا عنوان کرده و سالها با این عنوان حقوق دریافت کرده است در حالی که ما مطمئن نیستیم که او دکترا داشته باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: احکام آموزشی دانشگاه ها از طریق آیین نامه ای که به عضویت و ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مرتبط است ارزیابی می شود و وزیر علوم ناظر بر اجرای این آیین نامه است.

حیدرپور افزود: وزیر علوم باید به احکام همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نظارت داشته باشد بنابراین سئوال من درباره مدرک رحیمی و عضویت او در هیئت علمی دانشگاه ها کاملا قانونی است و هیئت رئیسه نمی تواند خدشه ای به این سئوال وارد کند.

کد مطلب 826652

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