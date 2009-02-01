هیئت رئیسه مجلس سئوال در مورد مدرک رحیمی را غیر قانونی دانست

عوض حیدرپور که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: سئوال من بعد از بررسی در کمیسیون آموزش و تحقیقات به صحن علنی ارجاع شد و در کمیسیون من از پاسخ های وزیر قانع نشدم بنابراین مقرر شده بود در صحن علنی به این سئوال پاسخ داده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: رحیمی بر اساس احکام حقوقی مدرک خود را دکترا عنوان کرده و سالها با این عنوان حقوق دریافت کرده است در حالی که ما مطمئن نیستیم که او دکترا داشته باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: احکام آموزشی دانشگاه ها از طریق آیین نامه ای که به عضویت و ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مرتبط است ارزیابی می شود و وزیر علوم ناظر بر اجرای این آیین نامه است.

حیدرپور افزود: وزیر علوم باید به احکام همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نظارت داشته باشد بنابراین سئوال من درباره مدرک رحیمی و عضویت او در هیئت علمی دانشگاه ها کاملا قانونی است و هیئت رئیسه نمی تواند خدشه ای به این سئوال وارد کند.