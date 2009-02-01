خاتمی کاندیدا می شود / حرکتهای تبلیغاتی کروبی ستودنی است

عبدالله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمله خاتمی درباره آمدن خود یا میرحسین موسوی به عرصه انتخابات صریح است اما پیش بینی من این است که پس از جمع بندی نهایی ملاقات دیروز میرحسین و خاتمی ، کاندیدای نهایی اصلاح طلبان تا قبل از پایان دهه فجر از بین این دو نفر معرفی شود.

عضو بنیاد باران با بیان اینکه "به زودی خبرهای خوشی ازحضور سید محمد خاتمی درانتخابات ریاست جمهوری دهم خواهیم شنید چون جلسه روز گذشته خاتمی و میرحسین موسوی در واقع جلسه نهایی بوده که انتظار می رود نتایج آن طی روزهای آینده به صورت جمع بندی شده اعلام گردد"، افزود: نظرم این است که در نهایت خاتمی طی روزهای آینده موضوع کاندیداتوری خود را در انتخابات 22 خرداد 88 اعلام کند.

ناصری به دلایل تعلل میرحسین موسوی برای اظهار نظر در خصوص کاندیداتوری و یا عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم اشاره و تصریح کرد: شاید یکی از علل تعلل میرحسین برای اظهار نظر نهایی در این باره شرایط خطیر کشور در برهه زمانی کنونی باشد.

وی ادامه داد: از سویی هم شاید دلیل این رفتار میرحسین درمورد اظهارنظر نهایی برای حضور رسمی درعرصه انتخابات ناشی از رفتار سیاسی مهندس موسوی و سکوت وی در عرصه سیاسی و رسانه ای کشور طی 20 سال گذشته باشد که شرایط را به گونه ای رقم زده تا وی با ملاحظات بیشتری برای اعلام تصمیم نهایی رفتار کند.

عضو بنیاد باران درباره تصمیم نهایی مهدی کروبی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری که با این تصمیم شرایط به گونه ای رقم خواهد خورد که شاهد دوکاندیدا به نمایندگی ازاصلاح طلبان درانتخابات ریاست جمهوری دهم خواهیم بود،اینگونه توضیح داد:حرکتهای تبلیغاتی حجت الاسلام کروبی درشرایط فعلی قابل تقدیر و ستودنی است. وی تا کنون در عرصه رسانه ای و تبلیغاتی رفتار هوشمندانه ای از خود بروز داده است.

وی گفت: نکته قابل توجه درباره رفتارفعلی کروبی، حزب اعتماد ملی وحامیان وی این است که آنها در شرایط فعلی کشور به هیچ وجه زیر بار تکثر و تعدد کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات 88 نخواهند رفت و حتما در جهت همگرایی این طیف به منظور معرفی یک کاندیدای واحد گام خواهند برداشت.

ناصری درپایان خاطرنشان کرد: حتی ممکن است با توجه به رویکرداصلاح طلبان برای اجماع کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات درانتخابات ریاست جمهوری دهم مهدی کروبی باشد و دراین زمینه هیچ مسئله ای منتفی نیست اما چون تاکنون بحثها و انتظارات گروههای اصلاح طلب پیرامون خاتمی بوده ، فعلا انتظار کاندیداتوری به سمت وی است.