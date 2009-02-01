فعالیت 30 هزار نفر در 18 هزار خانه بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در کنگره نوآوریها و دستاوردهای 30 ساله علوم پزشکی ایران که صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد گفت: با ایجاد طرح پزشک خانواده حدود 6 هزار نیروی انسانی در کنار 5 هزار ماما در عرصه خدمات پزشکی درمانی در ایران مشغول به فعالیت شده اند.

وی با اشاره به اینکه در این سالها در حوزه واکسیناسیون از درصد پایین به بالای 95 درصد رسیده ایم افزود: در جریان پیشرفت و توسعه در حوزه های مختلف از جمله علوم پزشکی، الگوی توسعه، الگوی اسلامی و ایرانی بوده است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: شاید 30 سال قبل گمان نمی شد که سی امین سالگرد انقلاب اسلامی به این باشکوهی، صلابت و حرکت رو به جلو برگزار شود.

لنکرانی ادامه داد: نه تنها در کشور خودمان بلکه در جای جای جهان و خاورمیانه شاهد شکوفا شدن تفکری هستیم که برگرفته از نتایج پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این کنگره جلوه ای از این تفکر و خودباوری و حرکت رو به جلو در عرصه علوم پزشکی به نمایش گذاشته شده است گفت: امیدواریم این مراسم بتواند این ودیعه را به نسلهای بعدی منتقل کند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در عرصه سلامت شاهد پیشرفتهای زیادی در طی این سی سال بوده ایم که یکی از کوچکترین آنها بحث خودکفایی در حوزه نیروی انسانی است.

لنکرانی گفت: در سال 63 حدود 3 هزار پزشک خارجی در ایران فعالیت می کردند و امروز بر خلاف آن زمان نه تنها در این عرصه خودکفا شده ایم بلکه در حوزه آموزشی نیز به کشورهای منطقه خدمات ارائه می کنیم.

وی با اشاره به افزایش تعداد مقالات که به بیش از 4 هزار مقاله در عرصه پزشکی در ایران می رسد، افزود: هیچ کشوری را در عرصه مقالات سراغ نداریم که در ظرف کوتاهی تعداد مقالات آن از 300 مورد نسبت به سالهای گذشته امروز به بالای 4 هزار مقاله برسد.