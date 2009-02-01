تنظیم بودجه 88 شهرداری تهران بر اساس برنامه 5 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی افزود: بودجه سال 88 شهرداری تهران به دلیل اینکه نخستین بودجه ای است که بعد از تصویب طرح جامع شهر تهران و بر اساس برنامه 5 ساله شهرداری تنظیم شده در نوع خود تفاوتی ماهوی با سایر بودجه ها دارد.

معاون هماهنگی و برنامه‌ ریزی شهرداری تهران با بیان اینکه به طور کلی بودجه شهرداری در دو سرفصل نقدی و غیر نقدی تنظیم شده است تصریح کرد: اعتبارات نقدی در بودجه بیش از 40 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که از این مبلغ 14 هزار میلیارد ریال صرف هزینه های جاری خواهد شد و مابقی آن که به میزان 70 درصد اعتبارات نقدی خواهد بود صرف هزینه های عمرانی خواهد شد.

واعظ مهدوی افزود: در سر جمع اعتبارات جاری مبلغی که برای پرداخت حقوق و دستمزد هزینه می شود، 188 میلیارد تومان به عنوان فصل اول و 120 میلیارد تومان جهت هزینه های رفت و روب و نظافت شهری و 80 میلیارد تومان برای نگهداری فضای سبز در نظر گرفته شده است. این ارقام کلا کمتر از 400 میلیارد تومان بوده که در کل نسبت به بودجه نقدی کمتر از 10 درصد و نسبت به کل بودجه کمتر از 5 درصد را شامل می شود.

وی یادآور شد: به طور کلی بودجه شهرداری عمدتا از محل عوارض و بهای خدمات پرداختی توسط شهروندان تامین می شود و به این لحاظ وابستگی بودجه شهرداری به نوسانات ناشی از درآمد نفت بسیار کم است و بودجه دارای ثبات و پایداری نسبی است. علاوه بر این عوارض ناشی از « بیماری هلندی» یعنی افزایش هزینه های جاری ناشی از افزایش های مقطعی قیمت نفت و آسیب پذیری پس از کاهش قیمت آن در بودجه شهرداری رخ نمی دهد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در کلانشهرهای جهان حدود 30 درصد بودجه از محل کمکهای دولت تامین می شود گفت: در خصوص کلانشهرهای کشور علی رغم اینکه در قوانین بودجه کل کشور ردیفهای اعتباری برای پرداخت به کلانشهرها پیش بینی شده اما به دلیل عدم تحقق عملکرد این ردیفها سهم کمکهای دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز شهرداری تهران بسیار کم محقق شده است.

وی تصریح کرد: برای این موضوع تجهیز منابع سالیانه حداقل به میزان 1600 میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود که 500 میلیارد تومان آن در بودجه سال 88 پیش بینی شده و اگر 700 میلیارد تومان هم از محل فروش اوراق مشارکت تامین شود مابقی مبالغ مورد نیاز از محل طرح های نوسازان و سایر درآمدهای حاصل از مشارکتهای مردم تامین می شود.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: در بودجه سال 88 گسترش مترو و شبکه حمل و نقل عمومی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و ظرفیتها و امکانات لازم برای تحقق گسترش سریع مترو و اتوبوسرانی در حداکثر ظرفیت بودجه شهرداری تهران دیده شده است که با انجام به موقع و کامل تعهدات دولت، تحقق هدف 30 درصدی از سفرهای شهری که در طرح جامع حمل ونقل پیش بینی شده است قابل دستیابی خواهد بود.

وی اعتباری که برای کمک به شرکت واحد اتوبوسرانی در سال 88 در نظر گرفته شده را 200 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: علاوه بر این مبلغ 20 میلیارد تومان هم برای پرداخت بدهیهای سنوات گذشته این شرکت در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی و برنامه‌ ریزی شهرداری تهران اضافه کرد: بودجه شهرداری تهران مرکب از 7 برنامه‌ اصلی است که برای برنامه‌ریزی توسعه شهری جمعاً هزار و 300میلیارد تومان و برای ایجاد تاسیسات فاضلاب شهری 889 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته‌ایم.همچنین برای احداث و ترمیم خیابانها و معابر و بزرگراهها جمعا یکهزار و 200 میلیارد تومان اعتبار اختصاص دادیم که معادل 20 درصد کل اعتبارات بودجه عمرانی تهران را شامل می شود.