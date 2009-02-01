غلظت منوکسید کربن در هوای تهران افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نتایج ایستگاههای کنترل شاخص کیفیت هوای تهران منطقه امام خمینی از لحاظ آلودگی هوا ناشی از منوکسیدکربن بیش از حد مجاز است.

همچنین اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا نشان می دهد غلظت آلاینده منوکسید کربن نسبت به روز گذشته افزایش داشته و از میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کاسته شده است.

میانگین غلظت تمامی آلاینده ها غیر از ایستگاه امام خمینی به لحاظ منوکسیدکربن در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط پاک قرار دارد.

در این گزارش ایستگاههای قلهک، آزادی و امام خمینی از نظر آلاینده های ذرات معلق و امام خمینی، بازار و آزادی نیز از لحاظ منوکسیدکربن بالاترین میزان را در ایستگاههای 16 گانه دارند.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری همراه با بارش باران و گاهی وزش باد است که انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ظهر امروز به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در شرایط سالم قرار گیرد.