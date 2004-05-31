فردا در تاريخ

تغيير تعداد ركعات نماز :





درچنين روزي درسال اول هجري قمري وبه منظورپايه گذاري مكتب نوين اسلام درميان اعراب ، حضرت محمد مصطفي ( ص ) به امرپروردگار تعالي شمارركعات نماز را تغييردادند وتعداد را آن هفده ركعت اعلام كردند. پيامبراكرم ( ص ) به امر باريتعالي شمارنمازهاي روزانه را كه تا آن زمان مجموعا ده ركعت مي شد ، به نمازهاي پنجگانه وروزانه 17 ركعت افزايش دادند . همچنين در سال دوم هجري ، قبله مسلمين ازبيت المقدس به كعبه روكرد . بنا برمشهور اين امر در ماه رجب اتفاق افتاد . تا به آن روز مسلمانان به دستورخداى تعالى رو به بيت المقدس نماز مى‏خواندند و از آن پس مامور شدند رو به كعبه نماز بگذارند و در اين باره آيات 142 تا 144 سوره بقره نازل شده و چنانكه از همان آيات استفاده مى‏شود، رسول خدا(ص)نيز انتظار اين دستور را داشت و چشم به راه چنين تحولى در قبله مسلمين بود.



در گذشت مير محمد مهدوي :

درچنين روزي در سال 1263 هجري قمري يكي از علماي برجسته جهان اسلام در گذشت . مير محمد مهدوي از خود آثار بسيار به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به شرحي بر نهج البلاغه و تكملة الحيات اشاره كرد .



تولد جان ميسفيلد :

در چنين روزي در سال 1878 ميلادي جان ميسفيلد پانزدهمين ملك الشعراي انگلستان به دنيا آمد .« دشت هاي آبنمك » عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد جان دبليو وان دورن :

در چنين روزي در سال 1901 ميلادي وان دورن يكي از مشهورترين نمايشنامه نويسان آمريكايي متولد شد . «من مادرم را به ياد مي آورم « عنوان مهمترين اثر اوست .



لغوآزادي اديان :

در چنين روزي در سال 1941 آلمان نازي دست به محدود سازي عملكرد و آزادي اديان در اين كشور زد . بر همين مبنا در اين كشور نشريات كاتوليك را ممنوع ساخت .



جشنواره كودكان :







همه ساله از امروز جشنواره كودكان در كشور هاي چين و مغولستان آغاز مي شود .



روز مشروطه :

در چنين روزي در سال 1959 ميلادي تانزانيا صاحب قانون اساسي شد .



درگذشت كريستوفر مارلو :

در چنين روزي در سال 1593 "كريستوفر مارلو "يكي از شاعر ان بر جسته انگليسي در گذشت .« دكتر فاستوس» عنوان مهمترين اثر اوست .



درگذشت ميخاييل گلينكا:

