فردا در تاريخ

تغيير تعداد ركعات نماز :
درچنين روزي درسال اول هجري قمري وبه منظورپايه گذاري مكتب نوين اسلام درميان اعراب ، حضرت محمد مصطفي ( ص ) به امرپروردگار تعالي شمارركعات نماز را تغييردادند وتعداد را آن هفده ركعت اعلام كردند. پيامبراكرم ( ص ) به امر باريتعالي شمارنمازهاي روزانه را كه تا آن زمان مجموعا ده ركعت مي شد ، به نمازهاي پنجگانه وروزانه 17 ركعت افزايش دادند . همچنين در سال دوم هجري ، قبله مسلمين ازبيت المقدس به كعبه روكرد . بنا برمشهور اين امر در ماه رجب اتفاق افتاد . تا به آن روز مسلمانان به دستورخداى تعالى رو به بيت المقدس نماز مىخواندند و از آن پس مامور شدند رو به كعبه نماز بگذارند و در اين باره آيات 142 تا 144 سوره بقره نازل شده و چنانكه از همان آيات استفاده مىشود، رسول خدا(ص)نيز انتظار اين دستور را داشت و چشم به راه چنين تحولى در قبله مسلمين بود.
در گذشت مير محمد مهدوي :
درچنين روزي در سال 1263 هجري قمري يكي از علماي برجسته جهان اسلام در گذشت . مير محمد مهدوي از خود آثار بسيار به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به شرحي بر نهج البلاغه و تكملة الحيات اشاره كرد .
تولد جان ميسفيلد :
در چنين روزي در سال 1878 ميلادي جان ميسفيلد پانزدهمين ملك الشعراي انگلستان به دنيا آمد .« دشت هاي آبنمك » عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد جان دبليو وان دورن :
در چنين روزي در سال 1901 ميلادي وان دورن يكي از مشهورترين نمايشنامه نويسان آمريكايي متولد شد . «من مادرم را به ياد مي آورم « عنوان مهمترين اثر اوست .
لغوآزادي اديان :
در چنين روزي در سال 1941 آلمان نازي دست به محدود سازي عملكرد و آزادي اديان در اين كشور زد . بر همين مبنا در اين كشور نشريات كاتوليك را ممنوع ساخت .
جشنواره كودكان :
همه ساله از امروز جشنواره كودكان در كشور هاي چين و مغولستان آغاز مي شود .
روز مشروطه :
در چنين روزي در سال 1959 ميلادي تانزانيا صاحب قانون اساسي شد .
درگذشت كريستوفر مارلو :
در چنين روزي در سال 1593 "كريستوفر مارلو "يكي از شاعر ان بر جسته انگليسي در گذشت .« دكتر فاستوس» عنوان مهمترين اثر اوست .
درگذشت ميخاييل گلينكا:
در چنين روزي در سال 1804 "ميخائيل گلينكا "موسيقيدان ايراني - روس در روسيه ديده از جهان فروبست . نخستين اثر
او " ايوان سوسانين " نام دارد .
زلزله گسترده در ژاپن :
در چنين روزي در سال 1923 ميلادي بر اثر يك زلزله شديد در ژاپن قسمت عمده اي از شهر توكيو نابود شد . بر اثر اين زلزله مهيب بيش از پانزده هزار نفر جان خود را از دست دادند .
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