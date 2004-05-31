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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۰۱

فردا در تاريخ

خبرگزاري "مهر " : فردا سه شنبه دوازدهم خرداد سال 1383هجري شمسي مقارن است با دوازدهم ربيع الثاني سال 1425 هجري قمري و برابراست با يكم ژوئن سال 2004 ميلادي .

تغيير تعداد ركعات نماز :


درچنين روزي درسال اول هجري قمري  وبه منظورپايه گذاري مكتب نوين اسلام درميان اعراب ، حضرت محمد مصطفي ( ص ) به امرپروردگار تعالي شمارركعات نماز را تغييردادند وتعداد را آن هفده ركعت اعلام كردند. پيامبراكرم ( ص ) به امر باريتعالي شمارنمازهاي روزانه را كه تا آن زمان  مجموعا ده ركعت مي شد ، به نمازهاي پنجگانه وروزانه 17 ركعت افزايش دادند  . همچنين در سال دوم هجري ،  قبله مسلمين ازبيت المقدس به كعبه روكرد .  بنا برمشهور اين امر در ماه رجب اتفاق افتاد .  تا به آن روز مسلمانان به دستورخداى تعالى رو به بيت المقدس نماز مى‏خواندند و از آن پس مامور شدند رو به كعبه نماز بگذارند و در اين باره آيات 142 تا 144 سوره بقره نازل شده و چنانكه از همان آيات استفاده مى‏شود، رسول خدا(ص)نيز انتظار اين دستور را داشت و چشم به راه چنين تحولى در قبله مسلمين بود.

در گذشت مير محمد مهدوي :
درچنين روزي در  سال 1263 هجري قمري يكي از علماي برجسته  جهان اسلام در گذشت . مير محمد مهدوي  از خود آثار بسيار به جاي نهاده است  كه از ميان آنها مي توان به  شرحي بر نهج البلاغه و تكملة الحيات  اشاره كرد .

تولد جان ميسفيلد :
در چنين  روزي در سال 1878 ميلادي جان ميسفيلد پانزدهمين ملك الشعراي انگلستان به دنيا آمد .« دشت هاي آبنمك » عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد جان  دبليو وان دورن :
در چنين روزي در سال 1901 ميلادي وان دورن يكي از مشهورترين نمايشنامه نويسان آمريكايي متولد شد . «من مادرم را به ياد مي آورم «   عنوان مهمترين اثر اوست .

لغوآزادي اديان :
در چنين روزي در سال 1941 آلمان نازي دست  به محدود سازي عملكرد و آزادي اديان در اين كشور زد . بر همين مبنا در اين كشور نشريات كاتوليك را ممنوع ساخت .

جشنواره كودكان :


همه ساله از امروز  جشنواره كودكان در كشور هاي چين و مغولستان آغاز مي شود    .

روز مشروطه :
در چنين روزي در سال 1959 ميلادي تانزانيا صاحب قانون اساسي شد .

درگذشت كريستوفر مارلو :
در چنين روزي در سال  1593 "كريستوفر مارلو "يكي از شاعر ان بر جسته  انگليسي در گذشت .« دكتر فاستوس»   عنوان مهمترين اثر اوست . 
 
درگذشت ميخاييل گلينكا: 


در چنين روزي در سال  1804 "ميخائيل گلينكا "موسيقيدان ايراني -  روس در روسيه ديده از جهان فروبست . نخستين اثر
او " ايوان سوسانين " نام دارد . 

زلزله گسترده در ژاپن : 
در چنين روزي در سال 1923 ميلادي بر اثر يك زلزله شديد در ژاپن قسمت عمده اي از شهر توكيو نابود شد  . بر اثر اين زلزله مهيب بيش از پانزده هزار نفر جان خود را از دست دادند . 
 

کد مطلب 82669

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