ابداع قرصهای هوشمند مکان یاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شرکت فیلیپس موفق به ارائه نمونه آزمایشی از قرصی هوشمند شده اند که امکان برنامه ریزی بر روی آن وجود داشته و قادر است اختلالات موجود در بدن را تعیین کرده و داروی متناسب با آن اختلال را در مکان مورد نظر وارد کرده و مسیر حرکتی خود را به پزشکان ارائه دهد.

هم اکنون این تکنولوژی جدید در حال آزمایش بر روی حیوانات است و تا کنون اجازه آزمایش بر روی انسان را کسب نکرده است. با این حال محققان بر این باورند که احتمال استفاده از این قرص هوشمند در درمان اختلالات سیستم گوارشی در آینده ای نزدیک ممکن خواهد بود.

قرص iPill کپسولی پلاستیکی است که می توان آن را به همراه آب یا غذا بلعید. این کپسول در میان سیستم گوارشی فرد به صورت طبیعی و طی 24 ساعت حرکت کرده و مواد دارویی خود را در طول روز و در مناطقی خاص آزاد خواهد کرد.

استفاده از این سیستمهای حمل دارو از فواید ویژه ای برخوردار است که از آن جمله می توان از آزادسازی میزان موثر دارو، کاهش عوارض جانبی و افزایش تاثیر دارو نام برد.

یک سوم این کپسول را مواد دارویی و دو سوم آن را میکروپردازشگرها تشکیل داده اند. در عین حال باطری و یک آنتن کوچک دیگر تجهیزات مینیاتوری این کپسول را تشکیل می دهند. با استفاده از این تجهیزات iPill می تواند اطلاعاتی مانند درجه حرارت بدن را به همراه مدت سپری شده از زمان بلعیده شدن به پایگاه کنترلی ارسال کند و دارو متناسب با این اطلاعات در بدن آزاد خواهد شد.

آزاد سازی داروها با توجه به تنظیمات انجام شده و به واسطه یک پمپ کوچک درون کپسول صورت می گیرد. این پمپ از یک موتور و یک پیستون تشکیل شده است و دستورات لازم را از ریزپردازشگرها دریافت می کند. همچنین باطری اکسید نقره این کپسول برای دو روز دوام خواهد داشت.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، استفاده از قرصهای هوشمند طی سالهای اخیر سیری رو به گسترش داشته است و محققان امیدوارند با تکمیل این تکنولوژی امکان درمان بیماری های مهلکی مانند سرطان نیز فراهم آید.