75 درصد واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان غربی کم دوام هستند

ایوب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این میزان شامل 201 هزار واحد مسکونی روستایی است که با بروز کمترین حادثه و بلایای طبیعی تخریب می شوند.
وی با بیان اینکه از سال آینده بیش از یک هزار و 100 واحد مسکونی به اقشار کم درآمد جامعه واگذار می شود اظهارداشت: با هدف تامین مسکن برای اقشار نیازمند جامعه از سال 86، یک هزار و 109 واحد مسکونی با اعتبار بالغ بر 330 میلیارد ریال احداث و از سال آینده به اقشار کم درآمد جامعه واگذار می شود.
عزیزی با اشاره به پیشرفت 74 درصدی این واحدهای مسکونی افزود: این واحدها در قالب مجتمع های مسکونی در شهرستان های پیرانشهر، سلماس، نقده، خوی، ماکو، مهاباد و میاندوآب احداث می شوند.
وی ادامه داد: با واگذاری این تعداد واحد مسکونی به نیازمندان، تعداد واحدهای مسکونی واگذار شده به اقشار کم درآمد جامعه در سی سال گذشته به سه هزار و 200 واحد مسکونی خواهد رسید.
عزیزی ساخت مسکن روستایی با اصول و نظارت فنی را از برنامه های دیگر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: از سال 84 طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در برنامه کاری دولت قرار گرفت و تاکنون 22 هزار واحد مسکونی با تسهیلات کم بهره بانکی و با نظارت مستمر ناظرین نظام فنی روستایی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی افزود: امسال نیز متقاضیان بهسازی و نوسازی هشت هزار واحد مسکونی روستایی به بانک های عامل معرفی شده اند.
وی از سنددار کردن 80 هزار واحد اماکن روستایی از سال 81 تا سال 86 خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری 22 هزار واحد اماکن روستایی نیز سنددار خواهند شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اجرای طرح هادی روستایی از سال 72 در کشور آغاز شده است افزود: تاکنون برای 700 روستای بالای 50 خانوار استان طرح هادی تهیه شده است.
وی اظهارداشت: در این مدت برای 675 روستای بالای یکصد خانوار استان نیز طرح هادی تهیه شده که در 223 روستا مرحله اجرا است.
عزیزی با اشاره به اینکه اعتبارات بخش عمران روستایی بنیاد مسکن افزایش چشمگیری داشته است گفت: امسال 65 میلیارد ریال در بخش عمران روستایی در استان هزینه خواهد شد که این میزان دو برابر سال گذشته است.
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