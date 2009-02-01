75 درصد واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان غربی کم دوام هستند

ایوب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این میزان شامل 201 هزار واحد مسکونی روستایی است که با بروز کمترین حادثه و بلایای طبیعی تخریب می شوند.

وی با بیان اینکه از سال آینده بیش از یک هزار و 100 واحد مسکونی به اقشار کم درآمد جامعه واگذار می شود اظهارداشت: با هدف تامین مسکن برای اقشار نیازمند جامعه از سال 86، یک هزار و 109 واحد مسکونی با اعتبار بالغ بر 330 میلیارد ریال احداث و از سال آینده به اقشار کم درآمد جامعه واگذار می شود .

عزیزی با اشاره به پیشرفت 74 درصدی این واحدهای مسکونی افزود: این واحدها در قالب مجتمع های مسکونی در شهرستان های پیرانشهر، سلماس، نقده، خوی، ماکو، مهاباد و میاندوآب احداث می شوند .

وی ادامه داد: با واگذاری این تعداد واحد مسکونی به نیازمندان، تعداد واحدهای مسکونی واگذار شده به اقشار کم درآمد جامعه در سی سال گذشته به سه هزار و 200 واحد مسکونی خواهد رسید .

عزیزی ساخت مسکن روستایی با اصول و نظارت فنی را از برنامه های دیگر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: از سال 84 طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در برنامه کاری دولت قرار گرفت و تاکنون 22 هزار واحد مسکونی با تسهیلات کم بهره بانکی و با نظارت مستمر ناظرین نظام فنی روستایی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شده است .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی افزود: امسال نیز متقاضیان بهسازی و نوسازی هشت هزار واحد مسکونی روستایی به بانک های عامل معرفی شده اند .

وی از سنددار کردن 80 هزار واحد اماکن روستایی از سال 81 تا سال 86 خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری 22 هزار واحد اماکن روستایی نیز سنددار خواهند شد .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اجرای طرح هادی روستایی از سال 72 در کشور آغاز شده است افزود: تاکنون برای 700 روستای بالای 50 خانوار استان طرح هادی تهیه شده است .

وی اظهارداشت: در این مدت برای 675 روستای بالای یکصد خانوار استان نیز طرح هادی تهیه شده که در 223 روستا مرحله اجرا است .