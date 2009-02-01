به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر، مجموعه سخنرانیهای آیتالله مصباحیزدی درباره حقوق بشر است که با استفاده از آیات و روایات، به بررسی دیدگاههای اسلام پرداخته شده است .
خاستگاه حق، اصول موضوعه حقوق بشر، نقد و برسی اعلامیه حقوق بشر، نظامنامه حقوق و تکالیف بشر، معانی آزادی، اسلام و نظام بردهداری، اشتراکهای تکوینی و تشریعی زن و مرد، و بررسی آیات نازل به تفاوتهای حقوقی زن و مرد از جمله عناوین مختلف این مجموعه هستند .
کاستیهای اعلامیه حقوق بشر فقدان نظم و ترتیب و بیاعتنایی به دین نیز مباحثی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است .
کتاب "نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام (مجموعه سخنرانیهای آیتالله مصباح یزدی)" در 3000 نسخه و 250 صفحه از سوی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر خواهد شد .
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