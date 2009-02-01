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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

"نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام" منتشر می‌شود

"نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام" منتشر می‌شود

کتاب "نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام (مجموعه سخنرانیهای آیت‌الله مصباح یزدی)" از سوی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر، مجموعه سخنرانی‌های آیت‌الله مصباح‌یزدی درباره حقوق بشر است که با استفاده از آیات و روایات، به بررسی دیدگاه‌های اسلام پرداخته شده است .

خاستگاه حق، اصول موضوعه حقوق بشر، نقد و برسی اعلامیه حقوق بشر، نظام‌نامه حقوق و تکالیف بشر، معانی آزادی، اسلام و نظام برده‌داری، اشتراکهای تکوینی و تشریعی زن و مرد، و بررسی آیات نازل به تفاوت‌های حقوقی زن و مرد از جمله عناوین مختلف این مجموعه هستند .

 کاستی‌‌های اعلامیه حقوق بشر فقدان نظم و ترتیب و بی‌اعتنایی به دین نیز مباحثی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است .

کتاب "نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام (مجموعه سخنرانی‌های آیت‌الله مصباح یزدی)" در 3000 نسخه و 250 صفحه از سوی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر خواهد شد .

کد مطلب 826721

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