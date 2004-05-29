مشاركت عوامل سفارت آمريكا در آشوب هاي مناطق جنوبي بيروت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري العربيه، درپي شليك گلوله نظاميان لبناني به اجتماع كنندگان در مناطق جنوبي بيروت و كشته و زخمي شدن تعدادي ازشركت كنندگان در اين اجتماع، سيد حسن نصرالله دبير كل جنبش حزب الله لبنان در كنفرانس مطبوعاتي به بررسي جوانب ديگراين حادثه پرداخت.



نصرالله دراين كنفرانس خبري خواستاربرگزاري نشست فوق العاده هيات وزيران ومجلس نمايندگان لبنان شد و گفت: حكومت بايد با اجراي تحقيقي شفاف و همه جانبه عوامل اين حادثه را شناسايي و مجازات نمايد.



يادآور مي شود با به خشونت كشيده شدن تظاهرات ساكنان مناطق جنوبي بيروت دراعتراض به افزايش قيمت فراوردهاي سوختي دستكم سه تن ازغيرنظاميان با گلوله نيروهاي نظامي كشته شدند.



نصرالله ضمن مخالفت با حمله به نيروهاي انتظامي گفت: درهمه جاي دنيا شركت كنندگان در تظاهرات ممكن است به سمت نيروهاي پليس سنگ پرتاب كنند ،اما به سوي مردم گلوله شليك نمي شود؛ وظيفه نيروهاي نظامي دفاع از كشور و كرامت شهروندان است و تحت عنوان دفاع از كشور نمي توان اين اقدامات را انجام داد ؛ اگر نيروهاي نظامي خط قرمزهستند، كرامت شهروندان نيزخط قرمزاست.



دبيركل جنبش حزب الله لبنان درباره نقش اتحاديه صنفي كارگران در اين حوادث گفت: اتحاديه صنفي كارگران ازجنبش حزب الله خواست تا در اجتماع روزپنجشنبه دراعتراض به افزايش قيمت فرآورده هاي سوختي مشاركت كند كه مورد قبول واقع شد.



وي ادامه داد: با اين وجود هيچ فردي ازاتحاديه كارگران اين اجتماع را هدايت و رهبري نمي كرد و حتي آنان در زمان درگيري با نيروهاي امنيتي صحنه را ترك كردند، اتحاديه كارگران بايد دراين زمينه به شكل رسمي و شفاف پاسخگو باشد و تا آن زمان عضويت نماينده جنبش حزب الله لبنان و ارتباطات جنبش با اتحاديه كارگران به حالت تعليق درمي آيد.



نصرالله با انتقاد شديد ازهيئت وزيران ومجلس نمايندگان لبنا به دليل برگزار نكردن نشست فوق العاده براي بررسي اين حادثه گفت: چرا هيچ دولت هيچ واكنشي نشان نداد ، افرادي كه دراين درگيريها كشته شدند جزو اقشار آسيب پذير جامعه بودند و اگر يكي از فرزندان قدرتمندان و صاحب نفوذان سياسي و اقتصادي در اين درگيري ها كشته مي شد در آن زمان شاهد واكنش ديگري مي بوديم.

سيد حسن نصرالله با تكرار درخواست خود براي شناسايي و محاكمه عوامل آشوبهاي روز پنجشنبه گفت: بايد مشخص شود چه كساني به اماكن عمومي خسارت زده و به نيروهاي امنيتي و نظامي حمله ور شده اند؛ از دولت مي خواهيم با اجراي تحقيق شفافي همه مقصران را بدون چشم پوشي معرفي نمايد.

وي خواستار تغييردرسياستهاي دولت كه وي آنها را ظالمانه خواند، شد واظهار داشت: جنبش حزب الله لبنان آماده هر گونه همكاري و هماهنگي براي اجراي تحقيق همه جانبه دراين زمينه است.