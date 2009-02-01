انتخاب استادان دانشگاه تبریز به عنوان دانشمندان برتر کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر سید محمد تقی علوی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر این اساس دکتر سید مهدی گلابی، دکترمحمدتقی زعفرانی ، دکتر علی اکبر انتظامی،دکتر محمد حسینپورنقیآذر از دانشکده شیمی و دکتر محمدجعفری زاده از دانشکده فیزیک به عنوان دانشمندان برتر کشورهای اسلامی انتخاب شده اند.

به گفته وی، این پنج استاد دانشگاه تبریز از سوی کمیته علم و فناوری سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی ( COMSTECH ) به عنوان اساتید برتر کشورهای اسلامی برگزیده شده اند.

دکتر علوی با اشاره به معیارهای این انتخاب گفت: تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر، فعالیتهای آموزشی، سوابق علمی، تعداد راهنمایی پایاننامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اجرای طرحهای پژوهشی از جمله معیارهای لحاظ شده در این انتخاب بوده است.

علوی با اشاره به جایگاه دانشگاه تبریز در کشور ادامه داد: این دانشگاه به عنوان دومین مرکز آموزش عالی کشور پس از دانشگاه تهران، در ارزیابی اخیر وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری نیز در جمع 10 دانشگاه برتر کشور جای گرفته است.

رئیس دانشگاه تبریز ضمن تبریک موفقیت استادان این دانشگاه تصریح کرد: کسب افتخار توسط اساتید این مجموعه برگ زرین دیگری در تاریخ درخشان دانشگاه تبریز است.