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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

انتخاب استادان دانشگاه تبریز به عنوان دانشمندان برتر کشورهای اسلامی

انتخاب استادان دانشگاه تبریز به عنوان دانشمندان برتر کشورهای اسلامی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه تبریز از معرفی پنج تن از استادان این دانشگاه به عنوان دانشمندان برتر کشورهای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر سید محمد تقی علوی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر این اساس دکتر سید مهدی گلابی، دکترمحمدتقی زعفرانی ، دکتر علی اکبر انتظامی،دکتر محمد حسینپورنقیآذر از دانشکده شیمی و دکتر محمدجعفری زاده از دانشکده فیزیک به عنوان دانشمندان برتر کشورهای اسلامی انتخاب شده اند.

به گفته وی، این پنج استاد دانشگاه تبریز از سوی کمیته علم و فناوری سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی (COMSTECH) به عنوان اساتید برتر کشورهای اسلامی برگزیده شده اند.

دکتر علوی با اشاره به معیارهای این انتخاب گفت: تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر، فعالیتهای آموزشی، سوابق علمی، تعداد راهنمایی پایاننامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اجرای طرحهای پژوهشی از جمله معیارهای لحاظ شده در این انتخاب بوده است.

علوی با اشاره به جایگاه دانشگاه تبریز در کشور ادامه داد: این دانشگاه به عنوان دومین مرکز آموزش عالی کشور پس از دانشگاه تهران، در ارزیابی اخیر وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری نیز در جمع 10 دانشگاه برتر کشور جای گرفته است.

رئیس دانشگاه تبریز ضمن تبریک موفقیت استادان این دانشگاه تصریح کرد: کسب افتخار توسط اساتید این مجموعه برگ زرین دیگری در تاریخ درخشان دانشگاه تبریز است.

کد مطلب 826732

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