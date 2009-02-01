کشف وجود منابع امواج رادیویی در نزدیک ترین همسایه کهکشان زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان با ثبت تصاویری از جوش و خروش های ناشی از سیاهچاله مرکزی کهکشان NGC 5128 اطلاعات جدیدی را مبنی بر وجود منابع امواج رادیویی در این کهکشان به دست آوردند.

اطلاعات جدید که توسط طول موج ساب میلیمتری تلسکوپ APEX به ثبت رسیده است با ترکیب با طول موج مرئی و اشعه ایکس تصاویر جدیدی را در اختیار اخترشناسان قرار داده است.

کهکشان NGC 5128 نزدیک ترین کهکشان عظیم به کهکشان راه شیری است که در فاصله 13 میلیون سال نوری و در قسمت جنوبی صورت فلکی سنتاروس قرار گرفته است. این کهکشان در گروه کهکشانهای بیضوی قرار داشته و در حال حاضر در حال ترکیب با یک کهکشان مارپیچی است. به همین دلیل این کهکشان به یکی از مناطق قدرتمند ستاره سازی در جهان تبدیل شده و مناظر بدیعی را به وجود آورده است.

کهکشان NGC 5128 میزبان منطقه مرکزی بسیار فعال و درخشانی است که به واسطه حضور سیاهچاله های بسیار عظیم تشکیل شده است. در عین حال حضور این سیاهچاله ها کهکشان NGC 5128 را به منشا تابش قوی امواج رادیویی و ایکس تبدیل کرده است.

در تصاویر به دست آمده حلقه ای غبارآلود در حال چرخش به دور کهکشان به همراه فورانهای رادیویی از مرکز کهکشان قابل مشاهده اند که این پدیده ها نشان دهنده حضور سیاهچاله های عظیم در مرکز کهکشان است. همچنین وجود منابع امواج رادیویی در شمال و جنوب دیسک غبار نیز برای اولین بار و با کمک طول موج ساب میلیمتری در این کهکشان به ثبت رسید. به گفته اخترشناسان سرعت حرکت مواد موجود در فورانهای رادیویی در حدود نیمی از سرعت نور تخمین زده شده است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، دوربین بزرگ تلسکوپ APEX توسط موسسه مکس پلانک تولید شده است. همچنین این تلسکوپ با قطر 12 متر و در ارتفاع 5هزار متری فلاتی در شیلی نصب شده است.