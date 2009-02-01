36 هزارجلد کتاب در نمایشگاههای کتاب گیلان به نمایش در آمد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این نمایشگاهها که تا پایان دهه فجر در شهرستانهای املش، شفت، رضوانشهر، فومن، انزلی، آستارا برپاست 36 هزار جلد با 11 عنوان کتاب در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، ادبی، تاریخی، روانشناسی، فلسفی و ... به نمایش گذاشته شده است.

همچنین به مناسبت دهه فجر دانش آموزان آستارایی آثار دستی و هنری خود شامل جاجیم بافی، گلیم بافی، نقاشی، خطاطی، عروسک سازی و نشریات دیواری را در 22 غرفه به معرض دید عموم گذاشتند.

به مناسبت دهه مبارک فجر نمایشگاه عکس با عنوان دستاوردهای انقلاب در دانشگاه آزاداسلامی واحد آستارا نیز افتتاح شده است.

در این نمایشگاه ‪ ۱۲۰ ‬ قطعه عکس ازآثار، مستندات، وقایع و حوادث دوران پیروزی انقلاب اسلامی در معرض دید عموم گذاشته شده است.

همچنین در این نمایشگاه حوادث دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با استفاده از پرده های سینمایی برای دانشجویان به نمایش گذاشته خواهد شد.