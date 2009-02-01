به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین المللی خوارزمی به منظور تجلیل از مقام و منزلت پژوهشگران، نوآوران و فناوران برجسته داخلی و خارجی برگزار می شود که طی آن 25 طرح در بخش داخلی، 13 طرح در بخش خارجی و یک طرح در بخش ایرانیان مقیم خارج به عنوان طرحهای برتر تقدیر می شود.

طرحهای برگزیده در این جشنواره در بخشهای پژوهشهای بنیادی شامل گروههای صنایع شیمیایی، علوم پایه و فناوری نانو، بخش پژوهشهای کاربردی شامل گروههای مکانیک، مواد، متالورژی و انرژیهای نو، عمران، هنر و معماری و طرحهای ویژه، پژوهشهای توسعه ای در گروههای مکانیک، برق و کامپیوتر، مواد، متالورژی و انرژیهای نو، صنایع و مدیریت فناوری، کشاورزی و منابع طبیعی و طرحهای ویژه، بخش نوآوری و بخش اختراع معرفی می شوند.



در این جشنواره علاوه بر حضور رئیس جمهور، مسئولان بلند پایه، سفرا و جمعی از میهمانان داخلی و خارجی حضور خواهند داشت.