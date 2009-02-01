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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۵۸

در سالن اجلاس سران ؛

رئیس جمهور فردا از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی تقدیر می‌کند

رئیس جمهور فردا از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی تقدیر می‌کند

بیست و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی فردا با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین المللی خوارزمی به منظور تجلیل از مقام و منزلت پژوهشگران، نوآوران و فناوران برجسته داخلی و خارجی برگزار می شود که طی آن 25 طرح در بخش داخلی، 13 طرح در بخش خارجی و یک طرح در بخش ایرانیان مقیم خارج به عنوان طرحهای برتر تقدیر می شود.

طرحهای برگزیده در این جشنواره در بخشهای پژوهشهای بنیادی شامل گروههای صنایع شیمیایی، علوم پایه و فناوری نانو، بخش پژوهشهای کاربردی شامل گروههای مکانیک، مواد، متالورژی و انرژیهای نو، عمران، هنر و معماری و طرحهای ویژه، پژوهشهای توسعه ای در گروههای مکانیک، برق و کامپیوتر، مواد، متالورژی و انرژیهای نو، صنایع و مدیریت فناوری، کشاورزی و منابع طبیعی و طرحهای ویژه، بخش نوآوری و بخش اختراع معرفی می شوند.


در این جشنواره علاوه بر حضور رئیس جمهور، مسئولان بلند پایه، سفرا و جمعی از میهمانان داخلی و خارجی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 826755

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