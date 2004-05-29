گروههاي امداد و نجات نيروي مقاومت بسيج به منطقه اعزام شدند

به گزارش خبرگزاري مهر ، بدنبال وقوع حادثه زلزله در استان مازندران اقداماتي همچون راه اندازي قرار گاه صاحب الزمان (عج ) در شهر هاي نوشهر و چالوس ، آماده باش بسيجيان شهرهاي نور، نوشهر، چالوس، آمل، جهت كمك رساني به آسيب ديدگان ، اعزام اكيپ هاي كوهنوردي و پزشكي به منطقه حادثه ديده ، اعزام گروه امداد و نجات بسيجي و خودرويي به منطقه ياد شده ، استقرار اكيپ كارشناسان و اعزام گروه امداد جهت مداواي آسيب ديدگان ، اعزام يك گردان از نيرو هاي بسيجي مرزن آباد به سمت منطقه آسيب ديده ، اعزام ده خودروي امدادي از تنكاين به منطقه ، اعزام يك گردان از نيرو هاي بسيجي شهر ستان آمل بخش لاريجان به سوي بلده نور از سوي نيروي مقاومت بسيج انجام شده است .

همچنين بر اساس اعلام نيروي مقاومت بسيج به دنبال وقوع حادثه زلزله در استان قزوين اقداماتي همچون تشكيل قرار گاه عملياتي عاشورا ، اعزام چهار اكيپ مجهز به آمبولانس ، اعلام آمادگي بسيجيان گردانهاي بسيجيان گردانهاي عاشوراي شهر قزوين و الموت، اعزام يك گردان عاشورا از شهر قزوين ، ارسال مواد غذايي و امكانات مورد نياز نيرو هاي بسيجي و مردم الموت انجام شد.