اسامي تعدادي از قربانيان حادثه زلزله در محور تونل كندوان

سيد مهران نوربخش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود:اين زلزله تا كنون سبب كشته شدن 31 نفر و مجروح شدن 200 نفر در استان مازندران و همچنين كشته شدن چهار نفر و مجروح شدن 20 نفر در قزوين شده است.

وي گفت: بر اساس اطلاعات پايگاه امداد جاده اي تونل كندوان مشخصات خودروهاي سانحه ديده و جانباختگان در محور جاده كندوان تا پيچ هزار چم از منطقه كله قندي شامل سيد احمد مير شفيعي فرزند عباس راننده پيكان، حسين خوش نمكنان فرزند ولي راننده پرايد، مرضيه تقوي خوانساري سواري سمند ، نوشا حيدري منفرد سواري سمند و سه نفر ديگر كه قابل شناسايي نبوده اند، است.

نوربخش گفت: خودروهايي با مشخصات پرايد به شماره 0553_34 تهران 14 ، تويوتا با شماره 23517_ تهران 41 ، موتور سواري به شماره 96278_ تهران 28، سواري سفيد رنگ به شماره 512 ج 63 _ اصفهان ، سواري سفيد رنگ 549 ق 89 _ تهران ، سواري سفيد تاكسي به شماره 86789_ A 111 ، نيسان به شماره 643967 _ تهران 14 ، پيكان به شماره 25678 _ تهران 28 ، پيكان سبز به شماره 15178_ نوشهر، پرايد به شماره 962 ب54 _ ايران 11 ، پژو 504 به شماره 69314_ تهران ل، و دو دستگاه اتوبوس نيز جزء خودروهاي سانحه ديده در هشتم خرداد ماه هستند.