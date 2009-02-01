ارائه 500 فرآیند در کنگره نوآوریها و دستاوردهای 30 ساله علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی امروز در افتتاحیه کنگره دستاوردهای سی ساله علوم پزشکی در تالار رازی با حضور معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: 150 عضو هیئت علمی در این کنگره به بیان دستاوردها و نوآوری های 30 ساله جمهوری اسلامی می پردازند.

وی یادآور شد: 110 فرآیند به عنوان فرآیندهای برجسته در این کنگره معرفی خواهد شد و کتاب کنگره نیز به طور کامل با معرفی این دستاوردها به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ارائه می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: مخاطبان اصلی این کنگره نیروهای جوانی هستند که در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی، مدیران آینده نظام خواهند بود که امیدواریم با آشنایی با این دستاوردها به توانمندی حوزه علوم پزشکی کشور پی ببرند.