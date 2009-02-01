به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صفار هرندی پس از بازدید از نمایشگاه عکس غزه در فرهنگسرای نیاوران گفت: یکی از ویژگی‌های عکس ثبت واقعیت در لحظه است که مهر تأکید نهایی بر دانسته‌های آدمی می‌زند و آن را به رتبه وجدان انسانی ارتقا می‌دهد. عکس‌های غزه با مخاطبش چنین می‌کند.

وزیر ارشاد نهضت امروز غزه را نهضتی دیرپا در تاریخ بشریت دانست و افزود: این نهضت سال‌های سال پیش از غزه در جای دیگر دنیا جاری بوده و فرداها نیز در جایی دیگر نمایان خواهد شد. مثلا 30 سال پیش در چنین روزهایی تصاویر غزه امروز در خیابان‌های ایران پیدا بود و پس از آن هم در سایه جنگ تحمیلی، درگیر تجاوز متجاوزین امروز غزه بودیم.

وی تصاویر امروز غزه را تلفیق تجاوز و اشغال، غربت و مظلومیت، معصومیت کودکان، بی‌پناهی زنان و شجاعت مردان و مقاومت حماسی یک ملت خواند که در نمایشگاه عکس غزه روایت شده‌اند. صفار هرندی گفت: رزمندگان غزه مثل رزمندگان ایران در ‌هنگامه جنگ به جای مویه دل‌های دریایی خود را عیان کردند و همین باعث شد مردم آزاده دنیا به حمایت برخیزند.

وزیر ارشاد هنرمندان و اهالی رسانه ایران را در مواجهه با آزمون غزه سربلند ارزیابی کرد و گفت: امروز دیگر نهضت غزه، روح نهضت غزه و واقعیات امروز دنیا با هنر ایران اسلامی پیوند خورده است و برماست که این پیوند عزیز را مستحکم‌تر و نظام‌یافته‌تر کنیم. ما باید درخور این اتفاق هنرهایی نظیر موسیقی و سینمایی نشأت گرفته از این پیوند را به دنیا ارائه کنیم.

در این بازدید پرویز کرمی مشاور وزیر ارشاد، اصغر مهرآئین رئیس فرهنگسرای نیاوران و محمد فرنود مدیر اجرایی نمایشگاه حضور داشتند. نمایشگاه عکس غزه از سوم تا یازدهم بهمن با همکاری دفتر هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت ارشاد و بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.