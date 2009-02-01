ساخت 300 هزار واحد مسکونی صنعتی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر محرابیان امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی فناوریهای نوین ساختمانها در تهران گفت: در یک سال اخیر در تولید سیمان به مرز خودکفایی رسیده ایم و در مدت چند ماه آینده در حوزه تولید فولاد نیز به خودکفایی دست خواهیم یافت.

وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه هرم جنسیتی کشور حاکی از نیاز به تولید 1.5 میلیون واحد مسکن در سال است، افزود: امروزه کشوری همچون ایران که دارای بیشترین فارغ التحصیلان در رشته ساختمان و مصالح ساختمانی است و با توجه به نیاز موجود، روا نیست که از روشهای سنتی در ساخت و سازها استفاده شود.

حباب افزایش قیمت مسکن ترکید

وی با بیان اینکه به مزیتهای صنعتی سازی در دولتهای پیشین پرداخته نشده است افزود: تاکنون عقیده مردم برعدم برگشت قیمتها پس از افزایش قیمت ملک و مسکن بوده و این به معنای نبود مدیریت براین بخش از سوی دولتها است که البته در چند ماه اخیر شاهد بودیم که قیمت بالای مسکن به دنبال سیاستهای دولت از حالت حباب گونه خارج شد و قیمتها در مناطق مختلف تهران و سایر استانهای کشور تقلیل یافت.

محرابیان اظهارداشت: با مدیریت صحیح و دقیق می توان بخش مسکن را به لحاظ قیمت، کیفیت و تقاضا مورد کنترل قراردارد و هم اکنون برای اولین بار قیمت ملک و مسکن پس از افزایش کاذب کاهش یافته و اگر این مدیریت اعمال نمی شد، فعالیت سوداگران در این بخش افزایش می یافت.

احداث 300 هزار واحد مسکونی به روش صنعتی

وی با بیان اینکه در ساخت و سازهای سنتی پاسخ مناسبی درارتباط با کیفیت به مردم داده نشده تصریح کرد: با ابلاغیه نمایندگان ویژه ریاست جمهوری مبنی بر ظرفیت سازی برای احداث 300 هزار واحد مسکونی به روشهای صنعتی با استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی مسیر صنعتی سازی در کشورهموار می شود.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به ساخت 30 واحد تولید مسکن به صورت صنعتی با مشارکت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دراولین مرحله در 10 روز گذشته 17 طرح برای دریافت تسهیلات به مبلغ حدود 2 هزار میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند.

علت کیفی نبودن ساختمانها عدم صنعتی سازی است

وی در جمع خبرنگاران در خصوص عدم رضایت از کیفیت ساخت و سازها در صورت وجود مصالح ساختمانی با کیفیت در کشورعنوان کرد: علت این امر این است که در ساخت مسکن از روشها و تکنیکهای روزاستفاده نمی شود، در حالیکه در دنیا ساخت مسکن به صورت صنعتی است.

محرابیان با بیان اینکه 15 روش در دنیا برای صنعتی سازی مسکن بکارگرفته می شود افزود: در کشور8 روش اقتصادی برای این منظور استفاده می شود و این روشها باعث ارزان سازی، استحکام سازی، ذخیره انرژی، کاهش مصرف مصالح ساختمانی و جلوگیری ازآلودگی های زیست محیطی می شود.

وی اعلام کرد: متوسط سرمایه گذاری برای طرحهای صنعتی سازی در کشور حدود 16 میلیارد تومان است که برای 30 واحد مذکور دولت 49 درصد ساخت را تامین می کند.