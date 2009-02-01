راه اندازی رشته ایرانشناسی در دانشگاه گیلان یک اقدام کم نظیر است

حسن کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: گروه پژوهشی گیلان شناسی دانشگاه گیلان پس از دریافت موافقت اصولی و فراهم شدن مقدمات فنی از سوی وزارت علوم در سال تحصیلی 88-87 اقدام به راه اندازی رشته ایران شناسی با گرایش "فرهنگ مردم، آداب و سنن، و میراث فرهنگی " در مقطع کارشناسی ارشد و با هشت دانشجو از سراسر کشور کرده است.

وی متذکرشد: دانشگاه گیلان پس از دانشگاه شهید بهشتی تهران دومین دانشگاه کشور است که این رشته را راه اندازی کرده است.

کهنسال گسترش و تعمیق مطالعات تخصصی گیلان شناسی در قالب رشته تحصیلی ایران شناسی، برجسته سازی عناصر فرهنگی و آداب و سنن تاریخی و ارزشمند استان در سطح دانشگاه و معرفی زوایا و جنبه های ناشناخته، مغفول مانده و البته گرانبهای فرهنگ و تمدن ایران زمین را مهمترین برنامه و هدف از تاسیس رشته ایران شناسی عنوان کرد.

وی ادامه داد: گروه گیلان شناسی نخستین مرکز استان شناسی وابسته به وزارت علوم محسوب می شود که در سال 1372 و با هدف گسترش سطح پژوهشهای علمی و فرهنگی در حوزه تاریخ، تمدن، فرهنگ، ادبیات و آداب و سنن مردم گیلان آغاز به کار کرد و در حال حاضر نیز برنامه ها و پروژههای تحقیقاتی زیادی در دست اجرا دارد.