  1. استانها
  2. یزد
۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۳۱

علی اکبر اولیاء:

تصمیمات مسئولان نباید موجب احساس تبعیض بین مردم شود

تصمیمات مسئولان نباید موجب احساس تبعیض بین مردم شود

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم یزد و صدوق گفت: تصمیم گیری مسئولان استان و حتی کشور نباید به سمتی برود که احساس تبعیض بین مردم ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی اکبر اولیاء صبح امروز در جلسه ای با مسئولان شهر صدوق اظهار داشت: برای رفع مشکلات مردم باید اختلافات را کنار گذاشت و به اتحاد رسید زیرا تفرق در بسیار موارد منجر به تبعیض خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر سرمایه های اجتماعی به ارزشهای ضد یکدیگر تبدیل شود، عدم پیشرفت و توسعه را در پی خواهد داشت.

اولیاء بیان داشت: باید اختلافات را کنار بگذاریم و بر اتحاد مناطق تاکید کنیم زیرا این مهم از منطقی بسیار قوی برخوردار است.

نماینده مردم یزد و صدوق خطاب به اعضای شورای شهر تاکید کرد: این نهاد مردمی در اقدامات و فعالیتهای خود باید بیش از سایر ارگانها مراقب دوری از تبعیض بین مردم باشند.

وی عنوان کرد: مردم باید احساس کنند که تصمیمات شورای شهر شفاف است و یکی از وظایف ما این است که اعتماد مردم به نظام تضعیف نشود و در این بین روحانیت نیز نقش مهمی بر عهده دارند.

عضو مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس اظهار امیدواری کرد: با برگزاری جلسات هم اندیشی، اختلاف در این منطقه کاهش یابد و انرژیها به توسعه و آبادانی منطقه بیانجامد.

کد مطلب 826795

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها