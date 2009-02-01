تصمیمات مسئولان نباید موجب احساس تبعیض بین مردم شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی اکبر اولیاء صبح امروز در جلسه ای با مسئولان شهر صدوق اظهار داشت: برای رفع مشکلات مردم باید اختلافات را کنار گذاشت و به اتحاد رسید زیرا تفرق در بسیار موارد منجر به تبعیض خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر سرمایه های اجتماعی به ارزشهای ضد یکدیگر تبدیل شود، عدم پیشرفت و توسعه را در پی خواهد داشت.

اولیاء بیان داشت: باید اختلافات را کنار بگذاریم و بر اتحاد مناطق تاکید کنیم زیرا این مهم از منطقی بسیار قوی برخوردار است.

نماینده مردم یزد و صدوق خطاب به اعضای شورای شهر تاکید کرد: این نهاد مردمی در اقدامات و فعالیتهای خود باید بیش از سایر ارگانها مراقب دوری از تبعیض بین مردم باشند.

وی عنوان کرد: مردم باید احساس کنند که تصمیمات شورای شهر شفاف است و یکی از وظایف ما این است که اعتماد مردم به نظام تضعیف نشود و در این بین روحانیت نیز نقش مهمی بر عهده دارند.

عضو مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس اظهار امیدواری کرد: با برگزاری جلسات هم اندیشی، اختلاف در این منطقه کاهش یابد و انرژیها به توسعه و آبادانی منطقه بیانجامد.