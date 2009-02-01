برپایی ایستگاه نمایش فیلم در کانون پرورشی فکری خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ارکانی فر ظهر امروز در نشست خبری کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان افزود: برپایی غرفه کودک و نوجوان در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب، برگزاری ایستگاه قصه گویی و خاطره نویسی در مورد انقلاب، دیدار 30 کودک برگزیده با مدیران ارشد استان و خانواده های شهدای 8 سال دفاع مقدس ، عیادت از بیماران کودک و نوجوان ، برگزاری شب شعر ، برپایی نمایشگاه عکس انقلاب از برنامه هاب کمیته کودک و نوجوان در دهه فجر است.

وی برگزاری ایستگاه نقاشی در 22 بهمن ماه، غبار روبی مزار شهدا توسط کودکان، برپایی مسابقه ادبی "زخم کبوتر" با موضوع کودکان غزه ، و نیز برپایی نمایشگاه " بزرگترین مظلوم تاریخ" را از دیگر برنامه های این کمیته در دهه فجر عنوان کرد.

معاون تبلیغات و رسانه کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت تدوین یک برنامه جامع برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی بر لزوم سرمایه گذاری بر روی کودکان و نوجوانان به عنوان یک سرمایه ارزشمند تاکید کرد.

مجتبی اطمینان افزود: کودکان و نوجوانان دیروز به عنوان فرزندان انقلاب اسلامی پیام رسانان بزرگترین رویداد عصر حاضر هستند.

مدیر روابط عمومی اداره کل ارشاد با بیان اینکه باید انتقال پیام مسئولین اثرگذار باشد، اذعان داشت: برای افزایش بصیرت و آگاهی در کودکان و نوجوانان باید نگرش ها به این قشر تغییر کند.