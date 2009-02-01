به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان را با شعار "زن، تئاتر، خانواده" در آبانماه سال 88 در فرهنگسراها، پارکها و سالنهای نمایشی تهران برگزار میکند.
این جشنواره در بخشهای مسابقه صحنهای و خیابانی، تجربی (کارگاه تئاتر دختران، کارگاه تئاتر مادران)، ویژه بانوان، نمایشهای آئینی و سنتی (ویژه بانوان)، تولید متون نمایشی (نمایشنامهخوانی)، بخش بینالملل ویژه کشورهای اسلامی، مسابقه نمایشنامهنویسی زنان مشاهیر ایران و اسلام و بخش پژوهش با موضوع نقش زنان در تئاتر ایران و جهان برگزار میشود.
علاقمندان برای حضور در این جشنواره سه نسخه از متون نمایشی خود را به همراه CD با مجوز نویسنده برای بخش صحنهای و خیابانی حداکثر تا 15 اردیبهشت و برای بخش نمایشنامهخوانی و چکیده پژوهش تا اول مردادماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
به گروههای صحنهای جشنواره تا سقف 30 میلیون ریال و به گروههای خیابانی تا سقف شش میلیون ریال کمکهزینه پرداخت میشود. همچنین گروههای بخش نمایشنامهخوانی نیز تا سقف پنج میلیون ریال کمکهزینه دریافت خواهند کرد.
علاقمندان میتوانند متون نمایشی خود را به میرداماد، بعد از تقاطع بزرگراه مدرس، خیابان 12 بهمن، کوچه 12 بهمن، پلاک 20، طبقه سوم، دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر بانوان ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با 20- 22921919 تماس بگیرند.
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