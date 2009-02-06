وضعیت رفاهی مددکاران سازمان بهزیستی تاسف بار است

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر حقوق پایه مددکاران اجتماعی در دستگاههای دولتی 217 هزار تومان است که این مبلغ با توجه به کاری که این افراد انجام می دهند و سختی آن بسیار کم است .

دکترمصطفی اقلیما درادامه افزود: برای این قشر از افراد جامعه براساس قوانین کارباید مبلغی به عنوان سختی کار در نظر گرفته شود که متاسفانه این موضوع مد نظر قرار نگرفته است و فقط 10 درصد به حقوق آنان اضافه می شود که البته آن نیز بر اساس قوانین قبل از انقلاب است.

هم اکنون بیش ازیک هزار مددکار تخصصی درکل کشور وجود دارد که حدود 150 نفر آنها در استان تهران ومابقی در استانهای دیگر مشغول به فعالیت هستند.

به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم اکنون سازمانی و یا دستگاهی وجود ندارد که برای افزایش درصد سختی کار مددکاران اجتماعی به آنان مراجعه کنیم و این نهادها در این زمینه تصمیم گیری کنند.

اقلیما با اشاره به اینکه در تمامی کشورهای دنیا میزان سختی شغل مددکاران مساوی با حقوق آنان در نظر گرفته می شود افزود: در حال حاضر میزان سختی کار پزشکان 25 تا 30 درصد است درحالی که این موضوع برای مددکاران محاسبه نمی شود.

این متخصص آسیب شناسی اجتماعی با تاکید بر اینکه فقط 20 درصد مددکاران سازمان بهزیستی واقعا مددکار اجتماعی هستند و 80 درصد فارغ التحصیل رشته های دیگر بوده و در جایگاه مددکاری مشغول به کار هستند گفت: با توجه به ماهیت کار حمایتی سازمان بهزیستی هم اکنون بیشترین تعداد مددکاران در سازمان بهزیستی مشغول به کار هستند اما این سازمان پائین ترین حقوق و سختی کار را به مددکاران ارائه می دهد.

تمام افراد جامعه در برخی شرایط نیاز به مشاوره و صحبت با مددکار اجتماعی دارند اما این نیاز در میان سالمندان بیش از افراد دیگر احساس می شود .

به تمامی استانهای کشور اعلام کرده ایم که نسبت به استخدام سالی 2 مددکار اقدام کنند اما متاسفانه این موضوع اجرایی نمی شود

مصطفی اقلیما

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه اکثر مراجعه کنندگان به مددکار را افراد نیازمند تشکیل می دهند به همین دلیل مددکار به طور متوسط یک سوم حقوق خود را در ماه به آنها پرداخت می کند تاکید کرد: در اکثر سازمانهای دولتی که باید از مددکار اجتماعی متخصص استفاده شود از رشته های دیگر به کار گرفته و به آنها حقوق کمی نیز پرداخت می شود.

اقلیما با اشاره به اینکه بانکها تنها سازمانی هستند که مددکاران اجتماعی را استخدام می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر فقط بانک ها هستند که هم مددکاران اجتماعی را استخدام می کنند و هم حقوق خوبی به آنان پرداخت می کنند اما درسازمانهای دیگر دراین زمینه با مشکل مواجه هستیم.

کارشناسان اعلام کرده اند با توجه به اینکه استفاده از نیروی متخصص و توانمند نیاز به صرف هزینه زیادی دارد به همین علت در اکثر مراکز نگهداری معلولین خصوصی وابسته به بهزیستی حتی یک کادر تخصصی وجود ندارد و برای نگهداری از هر 40 کودک معلول یک " مادریار " در نظر گرفته شده که همین امر باعث بروز مشکلات بسیاری برای مادریاران شده است.

دکتر اقلیما گفت: به تمامی استانها اعلام کرده ایم که نسبت به استخدام سالی 2 مددکار اقدام کنند اما متاسفانه این موضوع اجرایی نمی شود و در عوض دوستان و آشنایان خود را استخدام می کنند که تخصصی نیز ندارند و به همین دلیل بسیاری از مددکاران فارغ التحصیل هم اکنون بیکار هستند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: در مورد عدم استخدام مددکاران اجتماعی به سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم و منتظریم رسیدگی آنان هستیم.

حقوق مادریاران سازمان بهزیستی ماهانه 80 تا 100 هزار تومان است و اکثر این افراد از مردم فقیر جامعه هستند و بصورت شرکتی و توسط بخش خصوصی مشغول به کار شده اند و دولت نیز بدلیل اینکه آنان زیر نظر بخش خصوصی هستند به وضعیت مادریاران بهزیستی رسیدگی نمی کند در حالی که باید به رفاه نسبی این افراد توجه شود.

اقلیما در مورد وضعیت مادریاران و افراد شاغل در مراکز سازمان بهزیستی افزود: این افراد در وضعیت بدی به سر می برند و سختی کارآنان چندین برابر مشاغل دیگر است به همین دلیل باید این امر مد نظر قرار گیرد و مسئولان برای رفاه این قشر زحمت کش چاره ای بیندیشند.