نظر خواهی از 50 شاعر برتر در تعیین داوران جشنواره شعر فجر خراسان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد عباس ساعی ظهر امروز در محل کانون هنرمندان خراسان در جمع خبرنگاران افزود: سومین جشنواره شعر فجر انقلاب اسلامی در ششمین روز از دهه فجر در شهرستانهای سبزوار برگزار و طی آن شاعران پیشکسوت و برتر استان معرفی می شوند.

رئیس شورای شعر خراسان گفت: امسال با توجه به بخشنامه دبیرخانه مرکزی جشنواره بین المللی شعر فجر، این جشنواره در دو گروه جوان و عمومی و در سه بخش شعر کلاسیک، شعر نو و شعر کودک و نوجوان برگزار می شود.

وی همچنین گفت: شاعرانی که پس از 22 بهمن 1357 به دنیا آمده، در گروه جوان و شاعرانی که قبل از این تاریخ به دنیا آمده باشند، در گروه عمومی جای می گیرند، با این تفاوت که تنها شاعران جوان باید آثارشان را به دبیرخانه استانی ارسال کنند و نیازی به ارسال آثار شاعرانی که در بخش عمومی شرکت می کنند، نیست.

ساعی افزود: طی دو نوبت در تاریخ 28 دیماه و 6 بهمن ماه فراخوان این جشنواره در روزنامه سراسری قدس چاپ شد و از شاعران جوان برای ارسال دست کم 14 اثر خویش در یکی از بخش های سه گانه این جشنواره دعوت به عمل آمد.

رئیس شورای شعر خراسان درباره داوری در این جشنواره ادامه داد: برای تعیین داوران بخش جوان سومین جشنواره شعر فجر خراسان رضوی از بالغ بر 50 شاعر برتر شامل تمامی برگزیده های جشنواره اول و دوم خراسان رضوی و بسیاری از چهره های خوش نام شعر خراسان از طریق پیامک نظر خواهی شد و دقیقا طبق پیشنهاد این گروه هیات داوران متشکل از آقایان محمد کاظم کاظمی و محمد باقر کلاهی اهری و جواد کلیدری دعوت به همکاری شدند.

وی همچنین یادآور شد: این هیات از میان آثاری که در گروه جوان این جشنواره به دبیرخانه شعر ارسال شده است، در سه بخش شعر کلاسیک، شعر نو و شعر کودک و نوجوان، شاعران اول تا سوم (مجموعا 9 نفر) را معرفی خواهند کرد.

رئیس شورای شعر خراسان رضوی درباره دلیل انتخاب شهرستان سبزوار برای برگزاری سومین جشنواره شعر فجر خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تمرکز گرایی گفت: سبزوار نگین انگشتری شعر خراسان است، تا امسال چندین و چند جشنواره استانی در دیگر شهرستانها از جمله شهرستانهای نیشابور و قوچان برگزار شده است و سبزوار میزبان هیچ جشنواره ی شعری در سطح استانی نبوده است و این در حالی است که این شهرستان بیش و پیش از دیگر شهرستان ها برای این کار شایستگی داشته را دارد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: استقبال گرم و صمیمانه مردم خون گرم و مهمان نواز شهرستان سبزوار موجب شود، در نوبت های دیگر نیز از شاعران شهرشان میزبان شاعران استان باشند.

ساعی همچنین سید نور الله رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سبزوار را به عنوان دبیر اجرایی و حسین شنوایی شاعر خوش نام این شهرستان را به عنوان دبیر علمی این جشنواره معرفی کرد.