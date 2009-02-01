راه اندازی سامانه ارزیابی اختراعات / ضرورت تعادل بین واردات و فناوریهای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده امروز در جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی در مصلای تهران با گرامیداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد، سال نوآوری و شکوفایی سر منشا تحولات عظیم علمی و پایه گذار درخشش انقلاب در علم شود و عقب ماندگی 400 ساله ما را در حوزه نوآوری و علم جبران کند.

وی اظهار داشت: ما اکنون در نقطه اوج تجلی و عرضه تلاش هایی هستیم که در یک سال اخیر به همت دانشمندان و پژوهشگران به عرصه ظهور رسیده است. در این یک سال دانشمندان و پژوهشگران با برنامه جامع در حوزه علم و فناوری و تجاری سازی آن تلاشهای بسیاری را انجام داده اند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برخی فعالیتهای انجام شده در حوزه علم و فناوری در سالهای اخیر توسط این معاونت گفت: ساماندهی پژوهشهای کاربردی با مصوبه دولت و مجلس انجام شد و به وسیله آن بسیاری از طرحهای پژوهشی مراکز و دستگاههای اجرایی خارج از دانشگاه توسط دانشگاهها تقبل شد و بین آنها تفاهم نامه های به امضا رسید.

واعظ زاده ادامه داد: سیاستهای مراکز پژوهشی دستگاهها نیز طی مصوبه ای تدوین، ابلاغ و ارزیابی و منابع پژوهشی در اختیارشان قرار می گیرد.

وی حمایت از انجمنهای علمی، فرهنگستانهای علوم و نشریات علمی را برخی دیگر از دستاوردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: فناوریهای راهبردی برای اولین بار در کشور مشخص شدند و برنامه های حمایتی برای آنها به تصویب دولت و مجلس رسید و ستادهای فناوریهای راهبردی نیز تشکیل شدند و امروز حمایت از آنها به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

واعظ زاده تاسیس کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت را یکی دیگر از دستاوردهای این معاونت ذکر کرد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب آیین نامه تسهیل دسترسی نوآوران و مخترعان به امکانات و خدمات دولتی را یکی دیگر از دستاوردها عنوان کرد و گفت: در بحث تجاری سازی نیز حمایت از پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد به طور بی سابقه ای انجام شد و بیش از یک و نیم برابر منابع سنواتی آنها در اختیارشان قرار گرفت.

واعظ زاده ادامه داد: قرض الحسنه بدون کارمزد برای بسیاری از شرکتهای دانش بنیان و در آخر تدوین لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و تصویب آن نیز درراستای تجاری سازی طرحهای پژوهشی انجام شده است.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی با مبلغ 30 هزار میلیارد ریال از صندوق ذخیره ارزی تاسیس می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: با تمام فعالیتهای صورت گرفته مطالبات ما از مسئولین بیش از این است و امیدواریم منابع بیشتری برای پژوهش و فناوری اختصاص یابد تا بدین وسیله تعادل بین واردات زیاد در کشور و استفاده از فناوریهای داخلی ایجاد شود.

جشنواره نوآوری و شکوفایی امروز با حضور رئیس جمهور در مصلای امام خمینی (ره) گشایش یافت.