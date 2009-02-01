عسگری در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم داستانی به سفارش مرکز صبا تهیه می‌شود و مضمون آن درباره ورود انیمیشن به ایران و روند رو به رشد آن است. در "از صبا تا صبا" ساناز کیهان و مریم خدارحمی نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند و تصویربرداری از چندی پیش آغاز شده است.

داستان فیلم داستانی "از صبا تا صبا" درباره دختری به نام پگاه خبرنگار باشگاه خبرنگاران است که قصد دارد گزارشی درباره پیشرفت انیمیشن در ایران و بازتاب‌های بین‌المللی آن تهیه کند.

عوامل تولید عبارتند از سعید ستوده مدیر تصویربرداری، مهرداد دادگری صدابردار، مرتضی افضلی طراح صحنه و لباس، پدرام زرگر طراح گریم، علی صبوری مدیر تولید و برنامه‌ریز و مهرداد داودی دستیار کارگردان.