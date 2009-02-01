بیشترین گروه بیماران خاص در کرمان بیماران تالاسمی هستند

علی شمسی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بیماران تالاسمی بیشترین موارد بیماری های خاص در استان را به خود اختصاص داده اند و بیشترین موارد این بیماری نیز در شهرستانهای جنوبی استان کرمان مشاهده می شود که دلیل اصلی آن ازدواج های خانوادگی و عدم انجام آزمایشات ژنتیکی قبل از ازدواج می باشد.

وی گفت: موسسه خیریه ثامن الحج کرمان از سال 87 با هدف ارائه خدمات بهداشتی و رفاهی به بیماران خاص استان کرمان به بهره برداری رسیده است و درحال حاضر به 8 گروه بیماران خاص خدمت رسانی می کند.

وی تصریح کرد: این بیماران شامل بیمارن تالاسمی، همودیالیز، پیوند کلیه، هموفیلی، سرطان، ام اس، هپاتیت و دیابت نوع اول می باشند.

شمسی نیا افزود: این مرکز در 7 شهرستان استان کرمان بخش دیالیز و تالاسمی راه اندازی کرده است و درمجموع به 6 هزار و 300 نفر بیمار خاص با بیماریهای مختلف خدمات درمانی ارائه می کند.

وی افزود: 60 درصد از بیماران خاص استان کرمان تحت پوشش خدمات درمانی مر کز استان قرار دارند و بقیه در شهرستانها تحت پوشش خدمات قرار دارند.

