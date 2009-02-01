تالابهای گلستان رو به خشکسالی/ قطع درختان عامل فرسایش تالابها

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن جعفری ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی تالاب در گنبد افزود: خشکسالی تهدید مهم فراروی تالابهای استان است و موجب شده تا حجم آب بسیاری از تالابهای منطقه تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

وی اظهار داشت: امیداواریم بتوانیم با همکاری مدیران آب و شیلات حجم زیادی آب به تالابهای منطقه وارد کنیم تا این مناطق مهم و ارزشمند از بحران خشکسالی نجات یابند.

وی خاطرنشان کرد: تغییرغیرمجاز کاربری تالابها و واگذاری اراضی از دیگر مشکلات این مناطق مهم اکولوژیکی است که با اجرای طرح آمایش استان، مدیریت جامعی در این زمینه صورت می گیرد.

به گفته جعفری، بهره برداری از آب تالابها برای کشاورزی ، صید غیرمجاز ماهیان و قطع درختان موجب شده تا تالابهای استان در معرض فرسایش شدید قرار گیرند.

معاون طبیعی اداره کل محیط زیست گلستان بیان داشت: بیشترین مشکل درباره آلایندگی بحث سموم و آفات کشاورزی است که به این تالابها وارد می شود و برای رفع این مشکل باید مبارزه بیولوژیک مدنظر قرار گیرد.

وی یادآورشد: ارتقاء تالابها، شکارصید و اجرای طرح آمایش از جمله راهکارها برای صیانت از این تالابها است که باید مورد توجه قرارگیرد.

وی عنوان کرد: خشکسالی تالابها یک پدیده استانی نیست و مقوله کشوری است که در سطح استان چندان نمی توانیم با آن مقابله کنیم.

جعفری، صید غیرمجاز ماهیان از بستر تالابها را از دیگر مشکلات بیان کرد و برای رفع این مشکل خواستار یاری متولیان امر شد.

معاون طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان بیان داشت: از 26 تالاب بین المللی کشور 18 تالاب در کنوانسیون بین المللی رامسر ثبت شده اند که چهار تالاب در استان گلستان واقع شده است.

آلاگل، آلماگل، اجی گل و گمیشان تالابهای بین المللی استان گلستان به شمار می آیند.