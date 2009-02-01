قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه 88 نیامده است

خبرنگار مهر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری کسب اطلاع کرد: دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی برای سال 88، درباره قیمت بنزین و گازوئیل پیشنهادی نداشته است.

در لایحه بودجه سال 88 تنها از محل هدفمندسازی حاملهای انرژی 8500 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است، ضمن اینکه رقم واردات بنزین از این لایحه حذف شده است.

همچنین گزارش دیگر مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که دولت سناریوهای مختلف برای قیمت بنزین و گازوئیل در شرایط مختلف طراحی کرده است.

بنزین 250، 400 و 600 تومانی برای هر لیتر سه سناریوی در حال بررسی در دولت و مجلس شورای اسلامی برای تعیین قیمت این فرآورده سوختی در سال آینده است.

گفتنی است، در روزهای اخیر برخی رسانه ها به نقل از برخی نمایندگان مجلس اقدام به انتشار اخباری مبنی بر قیمت بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه 88 کرده اند.