525 پروژه در بخشهای عمرانی و سرمایه گذاری در زنجان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید سعید حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از 525 پروژه، 8 پروژه در بخش عمرانی با اعتباری بالغ بر 435 میلیارد ریال کلنگ زنی و 42 پروژه با اعتباری بالغ بر 704 میلیارد و 434 میلیون ریال افتتاح می شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های ستاد سیمرغ استان زنجان از 10 بهمن ماه با پیاده روی مردم در سطح استان، اقامه نماز جمعه و نماز شکر آغاز شده است. همچنین رونمایی از مکان‌های انقلابی در سطح استان در روز 15 بهمن، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای سی ساله نظام در محل نمایشگاه بین المللی کاسپین در 16 بهمن از دیگر برنامه‌های این ستاد قلمداد می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: یک هزار و 357 دانش آموز سرود ملی جمهوری اسلامی را در مسیر اهپیمای 22 بهمن همخوانی خواهند کرد.

حیسنی همایش تجلیل از ایثارگران، گردهمایی بانوان زنجان با سخنرانی خانم دباغ از مبارزین انقلابی، برگزاری همایش امتداد با حضور 15 هزار نفر از اعزام شدگان به مناطق جنگی، برگزاری جشنواره تندیس‌های یخی، برگزاری همایش تجلیل از کارآفرینان برتر همراه با نمایشگاه دستاوردهای مخترعین و مبتکرین و تجلیل از شوراهای اسلامی را از برنامه های امسال در زنجان است.

وی ادامه داد: تجلیل از خادمان انقلاب اسلامی و بر پایی راهپیمایی سراسری 22 بهمن از دیگر برنامه‌ها خواهد بود.

حسینی افزود: 27 هزار پرچم انقلاب در سطح استان جهت ایجاد شور و شوق بیشتر در بین راهپیمایان یوم الله 22 بهمن توزیع می شود و از سوی دیگر در این روز را پس از برگزاری راهپیمایی در شهر زنجان همخوانی خواهند کرد.