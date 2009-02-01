امسال ورود گردشگران خارجی به کرمان 40 درصد رشد داشته است

علیرضا اقدامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: صنعت گردشگری طی سالهای اخیر در دنیا به عنوان سومین صنعت درآمد زا مطرح شده است و در کشور نیز در سالهای اخیر اقدامات زیادی در خصوص افزایش جذب گردشگر صورت گرفته که در همین راستا ورود گردشگران خارجی به هتل پارس کرمان 40 درصد افزایش یافته که بیشتر از کشورها ایِتالیا، آلمان و اسپانیا بوده اند.

مدیر هتل پارس کرمان با اشاره به لزوم توسعه فرهنگ جذب گردشگر در جامعه و مسئولان گفت: ورود هر گردشگر به کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم 3 تا 10 شغل در کشور ایجاد کند.

وی گفت: بسیاری از کشورهایی که هیچ گونه منابع و صنعت مشخصی ندارند توانسته اند با رویکرد به سوی صنعت توریستم سود هنگفتی را وارد چرخه اقتصادی داخلی خود کنند اما صنعت گردشگری در ایران هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود برسد.

اقدامی افزود: ایران پتانسیل زیادی در رابطه با جذب گردشگر دارد زیرا در همه زمینه های تاریخی، آب و هوایی و حتی اکوتوریسم دارای پتانسیل های فراوانی هستیم که باید به درستی به مردم دنیا معرفی شوند.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در بحث ایجاد زیرساخت ها و معرفی پتانسیل های استان انجام شده است اما با توجه به وسعت کار و میزان ورود گردشگر به کشور این اقدامات باید گسترش یابد.

وی گفت: گردشگری یکی از کم هزینه ترین و پردرآمدترین صنایع در جهان است که این مهم مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

اقدامی با اشاره به رشد گردشگری داخلی در سالهای اخیر افزود: باید فرهنگ سفر و ارائه تسهیلات ویژه و عملی در جامعه به صورت جدی دنبال شود.

وی گفت: بسیاری سفر را هزینه جانبی می دانند در حالیکه سفر و تنوع در روحیه افراد از بروز بسیاری مشکلات روحی و فشارهای عصبی جلوگیری می کند.