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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۲۱

امام جمعه سمنان:

توسعه بخش تعاون یکی از برکات انقلاب اسلامی است

سمنان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید محمد شاهچراغی گفت: توسعه و تقویت بخش تعاون در کشور از برکات انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نماینده ولی فقیه در استان سمنان ظهر امروز در نشست مسئولان اداره کل تعاون استان سمنان گفت: مسکن مهر از خدمات مهم دولت نهم است.

وی با بیان اینکه نقش تعاونی ها در طرح مسکن مهر نقش تاثیرگذاری است، گفت: ساخت مسکن مهر خدمت بزرگی به مردم و کشور است که در حال انجام است.

نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: تعاون ریشه قرآنی دارد و علاوه بر تاثیر و نقش آن در اقتصاد کشور موجب اشتغالزایی نیز شده است.

وی یادآور شد: هدف مسئولان تعاون باید جلب رضایت مردم، پرهیز از تبعیض و داشتن اخلاص در فعالیتها باشد.

مدیرکل تعاون استان سمنان نیز در این نشست گفت: تعاون و همکاری می تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی به سزا ایفا کند.

رضاعلی جوادزاده افزود: با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت وهمدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و خلاقیت ها پدیدار می شود و جامعه از آسیب دشمنان مصون می ماند.

وی تصریح کرد: اولین تعاونی کشور با نام "فلاحت کار" در سال 1314 در آرادان گرمسار ایجاد شده است.

جوادزاده خاطرنشان کرد: دو هزار و 326 شرکت تعاونی در استان سمنان فعالی است که دو هزار و 299 تعاونی بعد از انقلاب تشکیل شده است.

کد مطلب 826866

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