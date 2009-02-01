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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

تلاش ارمنستان برای کشف اورانیوم

رسانه های ارمنستان از برنامه این کشور برای کشف ذخایر اورانیوم خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به پایگاه اینترنتی آرم اینفو، "شرکت معادن کوهستانی ارمنی – روسی" در حدود ماههای مه و ژوئن سال 2009 اقدام به جستجوی معادن اورانیوم در ارمنستان خواهد نمود.

"مگردیچ گیراگوسیان" مدیرکل شرکت در این خصوص گفت: شرکت فوق انتظار دارد تا دولت ارمنستان در ماه فوریه سال جاری در خصوص آن اراضی که باید فعالیتهای مربوطه در آنجا انجام بگیرند با کمیسیون هماهنگ کننده خدمات همگانی ارمنستان توافقات لازم را بعمل آورد.

به گفته گیراگوسیان دو ماه دیگر وقت لازم است تا نظر کارشناسی سازمانهای پزشکی و محیط زیست اعلام شود.

کد مطلب 826880

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