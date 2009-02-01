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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۱۳

صلاحی در گفتگو با مهر:

سرخس دومین منطقه ویژه اقتصادی کشور است

سرخس دومین منطقه ویژه اقتصادی کشور است

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهوری در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: پس از منطقه عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی سرخس دومین منطقه ویژه اقتصادی کشور است.

محمود صلاحی در حاشیه بازدید از سایت مجتمع رفاهی آبادگران در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: منطقه ویژه اقتصادی دارای پتانسلیهای اقتصادی زیادی است و می تواند با پنج کشور آسیای میانه تعاملات خوبی داشته باشد.

مشاور رئیس جمهوری در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی سرخ ظرفیت 90 درصد کار اضافه را دارد، تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی سرخس با پنج هزار و 200 هکتار وسعت‌ پس از منطقه عسلویه، دومین منطقه ویژه اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه ترانزیت پایه اصلی تجارت در دنیای امروز است، خاطر نشان کرد: هر چه مسیر ترانزیت کوتاه‌تر باشد، قیمت تمام‌شده کالا کاهش یافته و سبب افزایش قدرت رقابتی کالا می‌شود.

صلاحی ادامه داد: طرح اتصال منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد چابهار از طریق ریل راه‌آهن باعث خواهد شد که حجم ترافیک منطقه شهید رجایی به نصف کاهش یافته و ترانزیت سبب توسعه محور شرق کشور می‌شود و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، اشتغال و ناامنی محور شرق به طور چشمگیری برطرف می‌شود.

وی با اشاره به توسعه مزیت های اقتصادی شرق کشور گفت: دو کریدور از سه کریدور مهم دنیا از کشور ایران می‌گذرد که نقطه تلاقی آن به اعتقاد کارشناسان، چابهار است. 

کد مطلب 826883

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