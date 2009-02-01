انقلاب اسلامی اعتماد به نفس را به ایران بازگرداند

ه گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسینی ظهر امروز در همایش معرفی دستاوردها و توانمندیها و تقدیر از نخبگان ادارات عضو کمیته تعاون ستاد دهه فجر شهرستان کرج اظهار داشت: پیش از انقلاب، در بسیاری از موارد مردم تحقیر می شدند و اجازه ورود به برخی از مسائل کشور را نداشتند که این امر، اعتماد به نفس آنها را خدشه دار کرده بود.

وی ادامه داد: این امر تا جایی ادامه پیدا کرد که در بسیاری از موارد به شدت وابسته غرب شده و شهامت اظهار نظر را از دست داده بودیم.

این مسئول بیان داشت: دستورات و رفتار امام خمینی (ره) در مبارزه با ظلم باعث شد مردم ایران اعتماد به نفس خود را دوباره به دست آورند و شهامت اظهار نظر در مسائل مختلف را داشته باشند.

رئیس دفتر تامین مسکن کمیته امداد خاطرنشان کرد: همچنین رفتار امام خمینی (ره) در شکل گیری مبارزات بسیاری از آزادی خواهان جهان موثر بوده است.

در ادامه این همایش، معاون فرهنگی شهرداری کرج نیز از حفظ انقلاب به عنوان یک امر مهم یاد کرد و اظهار داشت: اهمیت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از شکل گیری این انقلاب کمتر نیست.

حسین امیدیان ادامه داد: دشمنان از هیچ تلاشی برای بی نتیجه کردن انقلاب اسلامی فروگذار نکرده اند که این امر، مسئولیت ما را در قبال این انقلاب بیشتر می کند.

وی افزود: حضور پرشور مردم در عرصه های مختلف انقلاب و بعد از انقلاب، بسیاری از تلاشهای دشمنان را خنثی کرده است اما بعد از این نیز نباید از توطئه های دشمنان غافل شویم.

این مسئول بیان داشت: تحقق انقلاب اسلامی، آرزوی بسیاری از علما بوده است و حال که تحقق این انقلاب با زمان ما مصادف شده است باید برای برقراری ارزشهای آن بسیار تلاش کنیم.