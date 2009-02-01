9 هزار کارگر ایرانی جایگزین کارگران افاغنه شده اند

به گزازش خبرگزاری مهر، مصطفی سلیمی مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: از جمله مشاغل خاصی که کارگران افغانی دارای مجوز در آنها مشغول به کارهستند می توان به لایروبی انهار و کانالها اشاره کرد. این در حالی است که شرکتهایی چون آب و فاضلاب و مخابرات هم در بسیاری از قسمتها از این نوع کارگران افغانی استفاده می کنند.

وی در ادامه با اعلام اینکه در سه سال گذشته با اجرای پروژه مکانیزاسیون خدمات شهری حدود 90 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است گفت: بخش خصوصی در این مدت همچنین ماشین آلات مجهز و استانداردی را به کارگیری کرده است .

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران افتتاح حساب بانکی برای کارگران از سوی پیمانکاران را از جمله اقدامات مهم در راستای رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران اعلام کرد و تصریح کرد: تمامی حقوق ، مزایا، مالیات و بیمه این کارگران به طور کامل پرداخت می شود و کسی نمی تواند در پرداخت حقوق و مزایا به این قشر زحمتکش اجحاف کند.

به گفته وی فیش بانکی و فیش حقوقی کارگران از سوی سازمان خدمات موتوری شهرداری و مناطق 22 گانه کنترل می شود.

سلیمی همچنین از تجهیز 110 ناحیه از نواحی شهر تهران به اسکان کارگری خبر داد و گفت: در گذشته اسکان کارگری مرتب و استانداردی نداشتیم اما در طول چند سال گذشته این اقدام انجام شد و همین کار باعث شد تا کارگران ایرانی هم برای اشتغال در این حوزه علاقمندی پیدا کنند.