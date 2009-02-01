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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۰۹

سه کوهنورد زن گرفتار در کوه هزار کرمان نجات یافتند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات هلال احمر کرمان با اشاره به نجات سه کوهنورد زن گرفتار در ارتفاع 4100 متری کوه هزار کرمان از آسیب شدید یکی از این کوهنوردان به دلیل سقوط از کوه خبر داد.

احمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: عصر روز گذشته گزارش گرفتار شدن 3 کوهنورد زن در ارتفاع 4 هزارو 100 کوه هزار کرمان دریافت شد که بلافاصله گروههای امداد به این منطقه اعزام شدند.

وی افزود: این 3 کوهنورد به صورت آزاد اقدام به صعود از کوه کرده بودند که در ارتفاع 4 هزارو 100 متری یکی از این افراد 200متر به طرف پائین کوه سقوط می کند.

سلطانی عنوان کرد: 2 کوهنورد گرفتار در کوه به وسیله گروههای امداد به پائین ارتفاعات انتقال یافتند و فرد مصدوم نیز به دلیل صدمات شدید از ناحیه سر و قفسه سینه به وسیله بالگرد امداد به بیمارستان افضلی پور کرمان انتقال یافته است.

وی از کوهنوردان خواست در صورت صعود از ارتفاعات نکات ایمنی را رعایت کنند و وسایل مورد نیاز را به همراه داشته باشند و از راهنما و افراد خبره در گروه خود استفاده نمایند.

کد مطلب 826921

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