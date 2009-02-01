سه کوهنورد زن گرفتار در کوه هزار کرمان نجات یافتند

احمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: عصر روز گذشته گزارش گرفتار شدن 3 کوهنورد زن در ارتفاع 4 هزارو 100 کوه هزار کرمان دریافت شد که بلافاصله گروههای امداد به این منطقه اعزام شدند.

وی افزود: این 3 کوهنورد به صورت آزاد اقدام به صعود از کوه کرده بودند که در ارتفاع 4 هزارو 100 متری یکی از این افراد 200متر به طرف پائین کوه سقوط می کند.

سلطانی عنوان کرد: 2 کوهنورد گرفتار در کوه به وسیله گروههای امداد به پائین ارتفاعات انتقال یافتند و فرد مصدوم نیز به دلیل صدمات شدید از ناحیه سر و قفسه سینه به وسیله بالگرد امداد به بیمارستان افضلی پور کرمان انتقال یافته است.

وی از کوهنوردان خواست در صورت صعود از ارتفاعات نکات ایمنی را رعایت کنند و وسایل مورد نیاز را به همراه داشته باشند و از راهنما و افراد خبره در گروه خود استفاده نمایند.