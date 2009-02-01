تالابها به رغم اهمیت، جزء مناطق حفاظت شده نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی قائمی عصر یکشنبه در همایش روز جهانی تالابها در گنبد افزود: این تالابها باید جزء مناطق حفاظت شده ثبت شوند تا بتوان برای صیانت از آنها تلاشهای بیشتری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: تالابهای گلستان به دلیل اعلام مدیریت ضعیف و برخی دست اندرکاریهای ناخواسته سالهای قبل در لیست مونترو قرارگرفته اند که در تلاش هستیم آن را از لیست خارج کنیم.

وی خاطرنشان کرد: استفاده بهینه و مدیریت در آب بالادست نیز از دیگر راهکارها برای حفظ تالابها است و باید آب بالادست بهینه استفاده شود تا دچار بروز مشکلات نشویم.

به گفته قائمی، واگذاریهای اراضی اطراف به افراد و بخشهای مختلف باید کاهش یابد زیرا تالابها از جهات مختلف از جمله گردشگری حائز اهمیت است.

این محقق بیان داشت: اکنون به دلیل منطقه حفاظت شده نبودن تالابها، چرای بی رویه دام از جمله تهدیدها است و تاکنون محیط زیست در این زمینه تلاشهایی انجام داده است.

وی یادآور شد: منابع مهم آبی تالابهای استان رودخانه اترک بوده و اگر سیاستها و مدیریت خوب در رودخانه اترک اعمال شود از خشکی آن جلوگیری می شود.

وی عنوان کرد: باید ملاحظات زیست محیطی در تالابهای منطقه اعمال و برای حفظ آن برنامه جامعی طراحی شود.

از 26 تالاب بین المللی کشور چهار تالاب در استان گلستان واقع شده است.