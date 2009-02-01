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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۰۷

تالابها به رغم اهمیت، جزء مناطق حفاظت شده نیستند

تالابها به رغم اهمیت، جزء مناطق حفاظت شده نیستند

گرگان - خبرگزاری مهر: یک محقق و کارشناس محیط زیست گفت: تالابها به رغم بین الملی بودن جزء مناطق حفاظت شده به شمار نمی آیند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی قائمی عصر یکشنبه در همایش روز جهانی تالابها در گنبد افزود: این تالابها باید جزء مناطق حفاظت شده  ثبت شوند تا بتوان برای صیانت از آنها تلاشهای بیشتری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: تالابهای گلستان به دلیل اعلام مدیریت ضعیف و برخی دست اندرکاریهای ناخواسته سالهای قبل در لیست مونترو قرارگرفته اند که در تلاش هستیم آن را از لیست خارج کنیم.

وی خاطرنشان کرد: استفاده بهینه و مدیریت در آب بالادست نیز از دیگر راهکارها برای حفظ تالابها است و باید آب بالادست بهینه استفاده شود تا دچار بروز مشکلات نشویم.

به گفته قائمی، واگذاریهای اراضی اطراف به افراد و بخشهای مختلف باید کاهش یابد زیرا تالابها از جهات مختلف از جمله گردشگری حائز اهمیت است.

این محقق بیان داشت: اکنون به دلیل منطقه حفاظت شده نبودن تالابها، چرای بی رویه دام از جمله تهدیدها است و تاکنون محیط زیست در این زمینه تلاشهایی انجام داده است.

وی یادآور شد: منابع مهم آبی تالابهای استان رودخانه اترک بوده و اگر سیاستها و مدیریت خوب در رودخانه اترک اعمال شود از خشکی آن جلوگیری می شود.

وی عنوان کرد: باید ملاحظات زیست محیطی در تالابهای منطقه اعمال و برای حفظ آن برنامه جامعی طراحی شود.

از 26 تالاب بین المللی کشور چهار تالاب در استان گلستان واقع شده است.

کد مطلب 826941

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