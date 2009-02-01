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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

امام جمعه یزد:

حفظ حضور سیاسی مردم در صحنه های انقلاب وظیفه اصلی روحانیت است

حفظ حضور سیاسی مردم در صحنه های انقلاب وظیفه اصلی روحانیت است

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد گفت: وظیفه بزرگ روحانیت، حفظ حضور سیاسی مردم در صحنه های انقلاب است و این قشر نباید نسبت به حضور مردم بی تفاوت باشند زیرا همین حضور سیاسی انقلاب را به پیروزی رساند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، آیت الله محمدعلی صدوقی به مناسبت دهه فجر در دیدار با روحانیون، طلاب و اساتید حوزه های علمیه استان یزد اظهار داشت: اکنون وظیفه ما در برابر توطئه های دشمنان به عنوان پاسداران امامت و ولایت، راه امام و خون شهدا بسیار سنگین است.

وی با بیان اینکه دشمنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای ایجاد اختلاف و تفرقه بین روحانیت و مردم تلاشهای بسیاری کردند، افزود: آنها تاکنون مایوس مانده اند و روحانیت اصلی ترین و نقش آفرین ترین نهاد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

صدوقی با بیان اینکه دشمنان تلاش دارند همه مشکلات کشور را به حساب روحانیت بگذارند، بیان داشت: این قشر باید حساس باشند، خوب درک کنند و ضمن حمایت از مسئولان، تذکرات مردم و انتقادات سازنده را نیز فراموش نکنند.

وی افزود: اکنون ساده اندیشی است که گمان کنیم همه مشکلات را پشت سر گذاشته ایم و دشمن مایوس شده، بلکه با ضربه ای که دشمنان از پیروزی انقلاب اسلامی خورده اند هر روز بیش از گذشته به توطئه علیه انقلاب اسلامی می پردازند.

امام جمعه یزد عنوان کرد: در طول این سی سال مردم حمایت خود را از امام، رهبری و انقلاب نشان دادند و در روز 22 بهمن ماه نیز شاهد این حضور باشکوه خواهیم بود.

صدوقی تصریح کرد: این حضور موجب تقویت نظام، انقلاب سلامی، رهبری و تقویت همه نهضت های پایدار در مقابل استکبار می شود.

کد مطلب 826946

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