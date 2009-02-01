آغاز تعمیرات برای استاندارد سازی ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تجهیز ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به امکانات مختلف، مسئولان ورزشگاه آزادی را به تکاپو انداخته است تا ورزشگاه ملی کشورمان را تا زمان آغاز این مسابقات به شرایط مورد نظر AFC برسانند.

در همین راستا از یک هفته قبل کار مرمت جایگاه مقامات و مسئولان ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده و کماکان در حال پیگیری است. قرار است علاوه بر تعمیر و مرمت سقف و دیوار این جایگاه مبله شود.

تلاش مسئولان ورزشگاه آزادی بر این است تا جایگاه مقامات ورزشگاه را تا روز بازی ایران - کره جنوبی (23 بهمن ماه) مهیای پذیرایی از مهمانان کنند.