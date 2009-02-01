  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

اشتاین مایر :

عراق با برگزاری انتخابات بسوی ثبات سیاسی قدم بر می دارد

عراق با برگزاری انتخابات بسوی ثبات سیاسی قدم بر می دارد

وزیر امور خارجه آلمان امروز از انتخابات شوراهای استانی عراق استقبال و اعلام کرد که این انتخابات قدمی مثبت بسوی آشتی ملی در عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانک والتر اشتاین مایر روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: برگزاری انتخابات عراق قدمی مثبت بسوی آشتی ملی، ثبات سیاسی و مشروعیت ساختارهای دموکراتیک جدید در این کشور است.

وی افزود: من تمامی احزاب در عراق را به یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای حل مسائل باقی مانده فرامی خوانم.

14 هزار و 431 نامزد انتخاباتی برای کسب 440 کرسی شوراهای استانی روز گذشته با یکدیگر رقابت کردند؛ این انتخابات در 14 استان عراق به استثنای منطقه کردستان ( اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک ) برگزار شد.

رای گیری ویژه یعنی از نیروهای امنیتی و پلیس وهمچنین زندانیان و بیماران بیمارستانها چهارشنبه گذشته انجام شد.

براساس نظرسنجی صورت گرفته بیشتر رای دهندگان عراقی به فهرست نوری المالکی نخست وزیر رای دادند.

کد مطلب 826992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها