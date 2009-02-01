به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور کاهانی، حسین مهکام، پوران درخشنده، علیرضا خمسه، مهتاب کرامتی، حبیب رضایی، مسعود سلامی، مهران احمدی، فرشته صدر عرفایی و شیما منفرد برگزار شد.
کاهانی در آغاز این نشست درباره فیلم "بیست"، گفت: از این 35 سال عمرم خاطراتی دارم که هرکدام مربوط به یک فصل از زندگی من است. این خاطرهها تک تک آدمهای این قصه بودهاند. در واقع دنبال فضایی میگشتم که با توجه به روحیات و محتوا بتوانم این آدمها را وارد آن کنم و احساس کردم یک رستوران مناسبترین جا برای این موضوع است.
وی افزود: یک رستوران به خاطر داشتن غذا، مهمان، کارگر، رئیس و ... میتواند یک لوکیشن فعال باشد. برای همین فیلمنامه را چند بار نوشتم و بعد از چند بار بازنویسی حسین مهکام وارد کار شد. او نیز فیلمنامه را 10 بار بازنویسی کرد و برای آخرین بار نیز با حضور بازیگران در فضا تغییراتی در دیالوگها لحاظ کردیم.
کاهانی درباره طبقه اجتماعی شخصیتهای فیلم، گفت: من این دست آدمها را بیشتر میشناسم، زیرا خودم یک شهرستانی هستم. از این شخصیتها اطرافم زیاد دیدهام و بیشتر دوستانم از طبقه پایین جامعه هستند. به عقیده من جنوب شهر تهران شباهت زیاد به شهرستان دارد.
پوران درخشنده، تهیهکننده این فیلم در ادامه درباره همکاری با کاهانی، گفت: من اولین بار که فیلم "آن جا" را دیدم بسیار لذت بردم و احساس کردم کاهانی کارگردانی خوشذوق است و پس از خواندن فیلمنامه "بیست" تصمیم گرفتم با او همکاری کنم.
علیرضا خمسه، بازیگر نقش شخصیت فرخ درباره نوع نقشآفرینی خود گفت: من تخصصم پانتومیم است، زیرا وقتی حرف میزنم مشتریانم میپرند، اما تا به حال هیچ کس به من فرصت را نداده بود بازی با سکوت را تجربه کنم.
وی افزود: همیشه فکر میکنم فیلم بعدیام بهتر است. در جامعه ما نقش تراژیک با مخاطب خود بیشتر ارتباط برقرار میکند. در هر حال برای هر بازیگر کارکردن در فضای تازه یک آرزو است. معمولا بازیگران کمدی برای نقش جدی دعوت نمیشوند، اما این گروه برای حضور من در این نقش ریسک کردند. این بخت بزرگی بود تا گوشهای از قابلیت خود را به نمایش بگذارم.
کاهانی در بخش دیگر این نشست درباره سکانس پایانی فیلم، گفت: ما اگر به چیزی اعتقاد داریم باید برای آن حرکت کنیم و نگران نباشیم. وقتی ما در روز زیاد می شنویم که به غیر از این جهان جهان دیگری نیز هست، مرگ میتواند دیگر برای ما تلخ نباشد.
مهتاب کرامتی، بازیگر نقش شخصیت فیروزه در ادامه درباره حضور خود در فیلم "بیست"، گفت: حدود دو سال پیش در جریان ساخت این فیلم قرار گرفتم. همان ابتدا فکر نمیکردم کاهانی نقشی برای من در نظر گرفته باشد. وقتی به من پیشنهاد دادند تعجب کردم. ما سعی کردیم در لحن، بدن، راه رفتن و ... زیاد کار کنیم. کارگردان خیلی چیزها را از من گرفت تا به این نقش برسد. امیدوارم نتیجه مثبت حاصل شده باشد و فیروزه را باور کرده باشیم.
مسعود سلامی، فیلمبردار این فیلم با اشاره به محدودیتهای کار در یک لوکیشن بسته مانند رستوران، گفت: لوکیشن رستوران به دلیل داشتن آینههای زیاد کار ما را بسیار سخت کرده بود. در طول کار تلاش میکردیم با وجود محدودیت لوکیشن پلانها تکراری نشود.
حسین مهکام، همکار فیلمنامهنویس کاهانی درباره شخصیت بابک و پیرزن سیگارفروش در فیلم "بیست"، گفت: زمانی که ما یک داستان کلاسیک تعریف میکنیم باید فضاهای فرعی و حاشیهای را در نظر بگیریم تا حرکت درام خیلی دچار فراز و فرود وحشتناک نشود. با توجه به رویکرد مدرن نسبت به درام این حاشیهها نقش خود را دارند و از این طریق دچار تفکر سنتی در درام نمیشویم.
وی ادامه داد: شخصیت پیرزن در این فیلم نشانهشناسی دارد و بابک نیز در فیلم ذهن مخاطب را منحرف کرده، طوری که تماشاگر فکر میکند با یک درام کلاسیک روبروست، اما رودست میخورد.
حبیب رضایی یکی دیگر از بازیگران فیلم در ادامه درباره نقش خود، گفت: تجربهای جذاب بود. پیش از این قرار بود حامد بهداد در نقش دیگری در این فیلم بازی کند که به دلیل توقف در پیشتولید درگیر پروژه دیگری شد. کاهانی و پرویز پرستویی بازی در آن نقش را به من پیشنهاد دادند، اما احساس کردم آن نقش برای من چالشبرانگیز نیست و با بهداد بیشتر هماهنگی دارد.
وی ادامه داد: احساس کردم در آن نقش جای کاری تازه برای من وجود ندارد، به همین دلیل به نقش دیگری فکر کردیم تا چالشبرانگیز باشد. شخصیتی که شکل گرفت ویژگیهایی داشت که برای من تازه بود و با کمک خوب طراح چهرهپردازی نیز به کاراکتری درست تبدیل شد.
فرشته صدر عرفایی، بازیگر نقش فرشته در ادامه بیان کرد: حدود یک سال پیش کاهانی برای اولین بار بازی در این نقش را به من پیشنهاد داد. همان ابتدا احساس کردم فیلمنامه اولیه به دلیل لوکیشن آن با فیلم "کافه ترانزیت" شباهتهایی دارد و به همین دلیل از او عذرخواهی کردم و نقش شخصیت فرشته را نپذیرفتم.
وی افزود: کاهانی از همان ابتدا معتقد بود کاراکتر فرشته با ریحان متفاوت است. ما در "کافه ترانزیت با شخصیتی مستقل و تواناتر از فرشته روبرو میشویم، اما این شخصیت در "بیست" نقش مکمل فردی دیگر است.
شیما منفرد، تدوینگر "بیست" نیز در مورد ریتم فیلم گفت: فیلم با معرفی شخصیتها آغاز میشود. به همین دلیل لازم بود کمی مکث کنیم تا آدمها را ببینیم. پلانهای طولانی فیلم به من اجازه نمیداد وارد کار کارگردان شوم و ریتم را تندتر کنم. به عقیده من و با نظر کارگردان و فیلمنامهنویس ریتم فیلم معقول است.
مهران احمدی دیگر بازیگر فیلم نیز گفت: من این فیلم را با "هفت دلاور" مقایسه کردم که شاید قیاس خوبی نباشد. ما در این فیلم هفت نفر از یک طبقه اجتماع را میبینیم که هیچ کدام شبیه هم نیستند و این در جنس بازی و زندگی آنها تاثیر دارد.
کاهانی در پایان این نشست، گفت: از درخشنده ممنونم که به من اعتماد کرد و دست من را باز گذاشت. او همیشه مراقب بود نظراتش تحمیل نشود و این مهمترین حمایت بود. از تک تک عوامل فیلم هم که به من اعتماد کردند تشکر میکنم.
داستان "بیست" در یک تالار پذیرایی روی میدهد که تعدادی کارگر در آن مشغول کارند و وابستگی عاطفی و کاری به آن دارند، اما وقتی صاحب تالار تصمیم میگیرد آنجا را تعطیل کند، همه چیز به هم میریزد و ... "بیست" سومین کار کاهانی بعد از "آدم" و آن جا" است که فیلم آخر امسال جایزه اسکندر طلایی جشنواره تسالونیکی را برد.
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