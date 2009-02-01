قلعه نویی گفته بود به استقلال اهواز گل می زنم/ خودم خواستم بازی نکنم

آرش برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: دیدار با استقلال اهواز برای ما بسیار دشوار بود، دشوار از آن جهت که با تیم باانگیزه استقلال اهواز بازی می کردیم و ناچار بودیم برای رویارویی با این تیم در زمین نامناسب تختی و هوای نامساعد اهواز بازی کنیم.

وی گل زودهنگام سیاوش اکبرپور را عامل برتری تیم فوتبال استقلال تهران عنوان کرد و گفت: با گل زودهنگامی که اکبرپور زد نبض بازی را در دست گرفتیم. تیم استقلال اهواز پس از دریافت این گل زودهنگام بازی را از دست داد و نتوانست خود را جمع کند.

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: استقلال اهواز تیم خوبی است اما باید بپذیریم که تیم ما سرتر از این تیم بود و در نهایت توانست با شایستگی برتری را از آن خود کند.

برهانی در خصوص دلایل نیمکت نشینی خود در بازی مقابل استقلال اهواز گفت: با توجه به همراهی تیم ملی در بازی مقابل تایلند از کادر فنی درخواست کردم که در بازی روز گذشته روی نیمکت بنشینم که خوشبختانه درخواست من با اجابت آنها روبرو شد.

وی در ادامه افزود: قلعه نویی پیش از ورودم به زمین مسابقه تاکید کرد که دروازه استقلال اهواز را باز می کنم. خوشحالم که پاسخ محبت های او را با گلزنی دادم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران تصریح کرد: هر بازی که می بریم گامی به سوی قهرمانی بر می داریم. با این شرایط تمام دیدارهای ما دشوار است و نمی توانیم هیچ حریفی را دستکم بگیرم.