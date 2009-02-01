گلستان با کمبود آموزشیار نهضت سوادآموزی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم محمدی عصر یکشنبه در آئین شکرگزاری باسوادی در بخش مرکزی مراوه تپه افزود: برای تامین نیازهای فرارو حداقل به یکهزار و 100 آموزشیار نیاز است که درصدد هستیم تا مشکل آموزشیار با جذب سرباز معلم برطرف شود.

وی اظهار داشت: میانگین باسوادی در استان 82.1 درصد بوده که باید تا سال پایان برنامه پنجم به 97 درصد افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: نرخ باسوادی استان از نرخ باسوادی کشور که 84 درصد بوده کمتر است و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

مدیر نهضت سوادآموزی گلستان با اشاره به اینکه شمار سوادآموزان استان در سال جاری به 19 هزار و 732 نفر رسید، گفت: تاکنون 78 درصد از برنامه پنج ساله راهبردی نهضت سواد آموزی در این استان محقق شده است

محمدی افزود: از این شمار 11 هزار و 559 سوادآموز در نیمه دوم امسال تحت پوشش این نهضت قرار گرفته اند که این رقم تا نیمه اول دی ماه قابل افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در نیمه اول امسال هشت هزار و 173 نفر در کلاسهای نهضت شرکت کردند.

محمدی اضافه کرد: سه هزار و 776 نفر از سوادآموزان نیمه دوم امسال از طریق طرح های فرد به فرد، طرح های محلی و منطقه ای شامل پاکسازی، شتاب بخشی، مهرورزان هلال احمر و دهیاران روستا آموزش می بینند.

مدیر نهضت سوادآموزی گلستان بیان داشت: همچنین سه هزار و 748 سوادآموز نیمه دوم امسال در 365 کلاس درس 48 مرکز یادگیری محلی که در 10 شهرستان استان فعال است در حال فراگیری آموزش هستند.

این مقام با اعلام اینکه چهار هزار و 251 نفر از سوادآموزان نیمه دوم امسال زیر 30 سال هستند، اظهار داشت: این تعداد 37 درصد از مجموع سوادآموزان نیمه دوم را شامل می شود که آموزش این گروه در اولویت کاری نهضت قرار دارد.

وی یادآور شد: 9 هزار و 760 نفر از سوادآموزان نیمه دوم امسال زن و همچنین 9 هزار و 845 نفر روستایی هستند.

مدیر نهضت سوادآموزی گلستان تاکید کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه، پیش بینی شده بود که امسال 15 هزار و 201 نفر تحت پوشش آموزشهای نهضت سوادآموزی قرار گیرند که تاکنون 30 درصد نسبت به برنامه جلو هستیم.

محمدی شمار افراد بی سواد سنین 10 تا 49 سال استان را بیش از 118 هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: پیش بینی شده امسال در 130 روستای استان جشن شکرگزاری پایان بی سوادی برگزار شود.