ناشناخته ماندن بسیاری از رویدادها و شخصیتها برای نسل سوم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی، عصر امروز 13 بهمن با حضور دکترحسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، مرتضی سرهنگی مسئول دفتر ادبیات مقاومت حوزه هنری و حجت الاسلام سعید فخرزاده مسئول تاریخ شفاهی حوزه هنری در حوزه هنری افتتاح شد.

درابتدای این مراسم حسن بنیانیان با اشاره به ناشناخته ماندن برخی از رویدادها و مبارزات تاریخ انقلاب اسلامی گفت: ما بخشی از رویدادهای مبارزاتی قبل از انقلاب را ضبط و ثبت کرده‌ایم و تنها تعدادی از شخصیت های برجسته‌ای که در این مبارزات حضور داشتند شناختیم اما بسیاری از رویدادها و شخصیتها برای نسل سوم انقلاب ناشناخته مانده است.

توجه همه جانبه به خاطره‌های انقلاب و دفاع مقدس



وی افزود: ازسوی دیگر بیشتر شناخت ما از مبارزات انقلاب محدود به شهر تهران شده است و در این میان از جزئیات رویدادها و مبارزاتی که در شهرستانها گذشته است، غافل ماندیم.

رئیس حوزه هنری با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان از کتاب خاطرات "دا" خاطرنشان کرد: ارزش وتاثیرگذاری این کتاب به این دلیل است که راوی آن برخلاف سایرین تنها به وقایع و رویدادها از زاویه نظامی نگاه نکرده است بلکه جزئیات را با صداقت تمام روایت کرده است. ما نیز برای شناخت دقیق تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی باید جزئیات این دوران را از زبان کسانی که در این جریان بزرگ حضور داشتند ضبط و ثبت کنیم.

بنیانیان یادآور شد: برای نزدیک شدن به اصل واقعیت تاریخ مبارزات انقلاب باید وقایع بسیاری را گردآوری کنیم به همین دلیل تاسیس کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی می‌تواند گامی موثر در این راستا باشد.



وی با بیان اینکه کتابخانه تخصصی می‌تواند با کمک به دانشجویان و پژوهشگران گوشه ای از تاریخ ما را احیا کند،تصریح کرد: رژیم پهلوی در دوران مبارزات قصد داشت با تبعید انقلابیون برجسته به نقاط دوردست، شعله انقلاب را خاموش کند ولی این رویکرد زمینه پیروزی انقلاب را فراهم کرد اگر ما منابع این دوران را گردآوری کنیم محققان خواهند توانست درباره تاثیر این اتفاقها در پیروزی انقلاب بیشتر بدانند.

کتابخانه راهی برای رسیدن به ناشناخته‌هاست



مرتضی سرهنگی دیگرسخنران این مراسم با بیان اینکه خاطرات جنگ وتحولات بزرگ اجتماعی دارایی‌ها و ثروت ملت هاست، گفت: ملتها این ثروت عظیم را به سختی بدست می‌آورند و برای همین در حفظ آن می کوشند، تاسیس کتابخانه انقلاب اسلامی هم از جمله اقداماتی است که با هدف حفظ این ثروت بوجود آمده است.

وی با بیان اینکه کتابخانه تخصصی یک مرکز، رمزگشایی از راز و رمزهای مبارزات انقلاب است، تصریح کرد: این کتابخانه علاوه بر آنکه دسترسی پژوهشگران را به منابع و اسناد و کشف وقایع ناشناخته آسان می‌کند ما را قادر می‌سازد تا وقایع را به درستی نمایش دهیم.

مسئول دفترادبیات مقاومت حوزه هنری، درادامه افزود: ما هنوز نتوانستیم چهره پهلوی را آنطور که باید بشناسیم اگرچهره پهلوی برای ما روشن شود، چهره استعماری انگلیس و آمریکا هم روشن خواهد شد، شناخت دقیق این برهه نیز با دسترسی به منابع امکانپذیر است که تاسیس کتابخانه تخصصی انقلاب می‌تواند ما را در این امر یاری کند.

سرهنگی همچنین در پایان از افتتاح سایت تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در روز سه شنبه 15 بهمن خبر داد.

گردآوری کتابها و مقاله‌ها از زبانهای مختلف



حجت الاسلام سعید فخرزاد مسئول تاریخ شفاهی حوزه هنری، دیگر سخنران این مراسم با اشاره به ضرورت تاسیس کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی برای پژوهش در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی گفت: این کتابخانه 7 هزار و 500 عنوان کتاب دارد که شامل 11 هزار جلد می شود.

وی افزود: از جمله منابع دیگر این کتابخانه 700 عنوان نشریه است که چیزی حدود صدهزار شماره است و تاریخ آنها از فاصله زمانی انقلاب مشروطه تا دهه 60 را در بر می‌گیرد.

مسئول تاریخ شفاهی حوزه هنری، خاطر نشان کرد: یک بخش از منابع کتابخانه مربوط به کتابهایی است که در خارج از کشور نوشته شده که ما 800 عنوان را شناسایی کردیم و به فارسی ترجمه کردیم.

به گفته فخرزاد، 6 هزار عنوان مقاله از دیگر منابع موجود در این کتابخانه است که از زبانهای مختلف ترجمه شده است.وی در ادامه گفت: در کنار راه‌اندازی کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی کارشناسانی در کتابخانه به کار گماشته‌ایم که پژوهشگران را راهنمایی خواهند کرد.

فخرزاد در پایان از راه اندازی کتابخانه دیجیتالی انقلاب اسلامی در ماههای آتی خبر داد.