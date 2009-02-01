مسئولان دیوان محاسبات کشور با آرمان های امام راحل(ره) تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل، دکتر اصغرعربیان دادستان کل، معاونان، مستشاران و جمعی از مسئولان دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه 13 بهمن ماه با حضور در مرقد مطهر بنیان گذار جمهوری اسلامی و نثار گل با آرمان های امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور پس از ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران گفت: خداوند را شاکریم که در آستانه پایان سومین دهه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، این توفیق را نصیب ما کرد تا بتوانیم قدردان زحمات بانی این نظام مقدس باشیم که نهال انقلاب به دست ایشان کاشته شد و امروز شاهد به ثمر نشستن این نهال در کشورمان هستیم.

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس کل و دکتر اصغر عربیان، دادستان کل دیوان محاسبات کشور در پایان این مراسم با حضور بر مزار شهدای هفتم تیر ضمن قرائت فاتحه نسبت به مقام والای شهدای انقلاب اسلامی ایران ادای احترام کردند.

